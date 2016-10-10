به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) از برگزاری آیین رونمایی نمادین از پیراهن خونین حضرت اباعبدالله (ع) در روز عاشورا در حرم عبدالعظیم الحسنی خبر داد.

داود منافی پور با بیان اینکه ۲ چیز از سرزمین کربلا به آسمان رفت؛ یکی خون حضرت علی اصغر (ع) و دیگری پیراهن حضرت سیدالشهداء(ع)، افزود: ما چندین ماه بر روی این موضوع تحقیق و تفحص کرده و نهایتا به این نتیجه رسیده ایم که پوشیدن این پیراهن، تازیدن اسب بر بدن مبارک و غارت آن و اصرار به بازگرداندن این پیراهن توسط آل الله، نشان از این دارد که این پیراهنِ مظلومیت، بینه ای روشن برای آزادگان جهان خواهد بود و اراده ی خداوند بر این شده است که این بینه نیز مانند خون حضرت علی اصغر (ع) به همسایگی عرش الهی درآمده است.

وی این نکته را ذکر کرد که ما برآنیم با برافراشتن این پیراهن خونین، ‌در قبل از ظهور، ‌فریاد تظلم خواهی فرزند رسول خدا را در اقصی نقاط جهان سر دهیم و به حول و قوه ی الهی، زمینه ساز شکل گیری نهضت عاشورا پژوهی و جهانی سازی کربلا شویم.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) خاطر نشان کرد: این مراسم در روز عاشورا در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی از ساعت ۱۱ صبح با قرائت زیارت ناحیه مقدسه آغاز خواهد شد و هم چنین در این مراسم نماز جماعت اقامه خواهد شد.

منافی پور در پایان حدیثی را در رابطه با پیراهن حضرت اباعبدالله بیان نمود: فردی به امام صادق(ع) عرض کرد :آقای من! به فدایتان شوم ... وقتی کسی می میرد یا کشته می شود جلسه عزا بعد از مرگ او می گیرند و من مشاهده می کنم که شما و شیعیان تان از اول ماه محرم قبل از شهادت اقامه عزا می کنید. حضرت فرمودند: این چه حرفی است!

«هنگامی که اول ماه محرم می شود ملائکه پیراهن امام حسین(ع) را در آسمان می آویزند در حالی که پاره پاره شده از ضربه های شمشیر و آغشته به خون است. ما و شیعیان مان این پیراهن را با چشم بصیرت و نه بصر می بینیم پس اشک های ما سرازیر می شود.»

منبع حدیث/ثمرات الاعواد: ۳۶.۳۷