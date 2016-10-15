به گزارش خبرنگارمهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، اسماعیل رنگریز درباره طرح فلاح ابراز داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با درک اهمیت نیاز جامعه به آشنایی بیشتر مددجویان با مبانی دینی و معرفتی و تقویت ارتباطات مثبت اجتماعی خانواده های تحت حمایت اقدام به برپایی جلسات مذهبی تحت عنوان «طرح فلاح» کرده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۵ مددجو میزبان سه هزار و ۴۰۰ مددجو در طرح فلاح بودند، افزود: رشد دوبرابری جلسات برگزار شده طرح فلاح بین خانواده های تحت حمایت این استان نشان از استقبال خوب عموم از این طرح دارد که امیدواریم در سال جاری بتوان با برگزاری این طرح در راستای ترویج علوم دینی پیشگام بود.

مدیر فرهنگی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان همچنین با بیان اینکه طرح فلاح از جمله برنامه‌های منحصر به ‌فرد حوزه فرهنگی کمیته امداد محسوب می شود، ابراز داشت: در سال گذشته مددجویان، ۶۳ طرح فلاح را به شکل شبکه‌ای در مساجد و ۱۰۳ طرح دیگر را به شکل انفرادی در منازل خود میزبانی کردند.

رنگریز در ادامه تصریح کرد: کمیته امداد به منظور آشنایی بیشتر مددجویان با مبانی دینی، معرفتی و تقویت ارتباطات مثبت اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت، اقدام به برپایی جلسات مذهبی طرح فلاح کرده است که این جلسات بازخورد بسیار خوب و مطلوبی داشته و در حال حاضر ۱۸ مبلغ طرح فلاح که دارای مرتبه علمی سطح دو حوزوی در سطح استان هستند با این نهاد همکاری دارند.

وی افزود: سیره و سنت حسنه بزرگان دین در برپایی مجالس و محافل مذهبی در زمان‌های مناسب در طول تاریخ نشانگر اهمیت و ضرورت برپایی این جلسات در آموزش و ترویج مسائل اعتقادی، اخلاقی و تربیتی است.