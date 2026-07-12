آغاز ثبت نام طرح محافل خانگی «فلاح» ویژه مددجویان کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بافکری صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها از اجرای محافل مذهبی و قرآنی تحت عنوان «طرح فلاح» در منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و با اشاره به سیره و سنت حسنه اهل بیت (ع) در برپایی مجالس دینی، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح آگاهی های اعتقادی، اخلاقی و تربیتی مددجویان و نیز تقویت ارتباطات مثبت اجتماعی در خانواده های مورد حمایت، به صورت جلسات خانگی تلاوت قرآن و روضه خوانی برگزار می شود.

وی با تأکید بر اجرای این طرح توسط مبلغان دینی و مشاوران مذهبی، تصریح کرد: «طرح فلاح» با اهدافی نظیر تعمیق باورهای دینی، مصون سازی خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی از طریق افزایش بصیرت، پاسخگویی به شبهات اعتقادی و نیز تکریم شعائر اسلامی و منزلت اجتماعی مددجویان، طراحی و اجرا می شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان، محتوای این محافل را متناسب با مناسبت های ملی و مذهبی عنوان کرد و افزود: قرائت و تفسیر قرآن، برگزاری روضه یا جشن های مذهبی، بیان احکام مورد نیاز روزمره و پاسخ به شبهات اعتقادی ذیل یکی از سوره های قرآن، از جمله برنامه های محتوایی این جلسات است.

بافکری در پایان درباره نحوه ثبت نام خانواده های متقاضی گفت: مددجویان علاقه مند به برگزاری این محافل می توانند با ارسال عدد ۵ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۴۲۱ و یا مراجعه به واحد فرهنگی ادارات کمیته امداد در سطح استان، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.