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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

آغاز ثبت نام طرح محافل خانگی «فلاح» ویژه مددجویان کمیته امداد گیلان

آغاز ثبت نام طرح محافل خانگی «فلاح» ویژه مددجویان کمیته امداد گیلان

رشت- معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان از اجرای محافل مذهبی و قرآنی تحت عنوان «طرح فلاح» در منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بافکری صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها از اجرای محافل مذهبی و قرآنی تحت عنوان «طرح فلاح» در منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و با اشاره به سیره و سنت حسنه اهل بیت (ع) در برپایی مجالس دینی، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح آگاهی های اعتقادی، اخلاقی و تربیتی مددجویان و نیز تقویت ارتباطات مثبت اجتماعی در خانواده های مورد حمایت، به صورت جلسات خانگی تلاوت قرآن و روضه خوانی برگزار می شود.

وی با تأکید بر اجرای این طرح توسط مبلغان دینی و مشاوران مذهبی، تصریح کرد: «طرح فلاح» با اهدافی نظیر تعمیق باورهای دینی، مصون سازی خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی از طریق افزایش بصیرت، پاسخگویی به شبهات اعتقادی و نیز تکریم شعائر اسلامی و منزلت اجتماعی مددجویان، طراحی و اجرا می شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان، محتوای این محافل را متناسب با مناسبت های ملی و مذهبی عنوان کرد و افزود: قرائت و تفسیر قرآن، برگزاری روضه یا جشن های مذهبی، بیان احکام مورد نیاز روزمره و پاسخ به شبهات اعتقادی ذیل یکی از سوره های قرآن، از جمله برنامه های محتوایی این جلسات است.

بافکری در پایان درباره نحوه ثبت نام خانواده های متقاضی گفت: مددجویان علاقه مند به برگزاری این محافل می توانند با ارسال عدد ۵ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۴۲۱ و یا مراجعه به واحد فرهنگی ادارات کمیته امداد در سطح استان، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 6885453

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