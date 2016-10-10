اولین نشان حلال در قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای

استاندارد سازمان ملی استاندارد، حجت الاسلام کلانتری نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد استان، بهمن نقیبی مدیرکل دامپزشکی استان، حجت الاسلام گروسی نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حجت الاسلام بهادری نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان با تشکیل کمیته علائم شرایط اعطای نشان حلال برای یک واحد تولیدموادغذایی بررسی شد.

در این جلسه پس از استقرار کارشناسان دامپزشکی، استاندارد و بهداشت در یک واحد تولید گوشت مرغ و بسته بندی با تامین شرایط استاندارد لازم که مورد تایید سازمان جهانی غذا نیز هست نشان حلال به این واحد اعطا شد.

با صدور مجوز برای این واحد تولیدی زمینه صادرات گوشت مرغ بسته بندی شده با نشان حلال به کشورهای اسلامی فراهم می شود.

نشان حلال صادر شده در قزوین اولین نشان در استان ودومین نشان حلال در کشور پس از استان قم است.