تعداد زیادی از شیعیان نیجریه در مراسم عزاداری حسینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد زیادی از شیعیان نیجریه در مسیر خود برای شرکت در عزاداری عاشورا در نقاط مختلف شهر کادونا دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان، تعدادی زن و کودک نیز به چشم می خورد.

تعداد بازداشت شدگان حدود ۱۸ نفر گزارش شده است. بنا برگزارشات، یک تن از بازداشت شدگان بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی از ناحیه پا دچار جراحت شده است.

گفته می شود که پیش از دستگیری، نیروهای امنیتی به سمت مردمی که از خروجی بارناوا/ ناساراوا در حال عبور بودند،‌ چندین گاز اشک آور شلیک کرد که در پی آن، تعدادی از شیعیان مجروح شدند.

در راستای تلاش فرمانداری ایالت «کادونا» برای ممنوعیت جنبش اسلامی در نیجریه، شیخ «ابراهیم زکزاکی» از توطئه ای از سال ۲۰۱۴ پرده برداشت: «این گردهمایی [شیعیان] ما یک جنبش است،‌ حتی نماز ما نوعی جنبش است،‌ بیداری اسلامی به معنای اجرای [احکام] اسلام است... می گوییم این یک جنبش اسلامی است؛ و یک فرقه نیست،‌ بلکه منظور ما یک جنبش (حرکت) یا بیداری است: بیداری اسلامی. اگر شما این جنبش را غیرقانونی اعلام کنید، به این معناست که همه چیز باید متوقف شود، حتی نماز».

وی در ادامه افزود که «این بدان معناست که هیچ حرکت و جنبشی مجاز نیست، آنها نه تنها به راهپیمایی روز قدس شلیک کردند، بلکه مراسم عاشورا هم مجاز نیست. هیچگونه تجمعی مجاز نیست و شما حتی نمی توانید در خانه خود تجمعی برگزار کنید، زیرا ممنوع است».

شیخ ابراهیم زکزاکی همچنین تصریح کرد: «فرماندار نیجریه جنبش اسلامی را ممنوع می کند و به تجمع شیعیان لقب یک سازمان تروریستی می دهد و از آن پس یک جنگ تمام عیار برای نابودی شیعیان قبل از مراسم نمادین اربعین حسینی آغاز خواهد شد. تحرکات آنها از هم اکنون قابل مشاهده است».

گفتنی است که طرح یک حمله دیگر به اعضای جنبش اسلامی توسط دولت ایالتی کادونا افشاء شد.

«مالام نصیر الروفای» فرماندار ایالت کادونا با استخدام تعدادی اوباش به اعضای جنبش اسلامی حمله کرده و پس از کشتن آنها خانه هایشان را به آتش کشیده است و پس از آن، با اعزام [فرمالیته] تعدادی از نیروهای امنیتی برای نجات [قربانیان] اعلام کردند که این یک درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه بوده است.

این درحالی است که برخی از شاهدان عینی از عبور ۱۸ خودرو حامل سربازان مسلح و نیروهای پلیس از جاده زنگو به همراه دو نفر بر زرهی و یک آمبولانس خبر دادند.