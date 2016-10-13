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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱:۰۳

ارتش یمن یک پهپاد جاسوسی عربستان را ساقط کرد

ارتش یمن یک پهپاد جاسوسی عربستان را ساقط کرد

ارتش و کمیته های مردمی یمن یک فروند هواپیمای جاسوسی عربستان سعودی را در منطقه غاویه واقع در استان جازان ساقط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن یک هواپیمای جاسوسی بدون خلبان (پهپاد) عربستان سعودی را به هنگام پرواز بر فراز پایگاه الغاویه در جازان ساقط کردند.

ائتلاف عربی متجاوز علیه یمن به رهبری عربستان از این هواپیماهای جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات و زیر نظر گرفتن مواضع ارتش و کمیته های مردمی یمن و نیز مشخص کردن اهداف جنگنده های خود استفاده می کند.

همچنین شبکه المسیره خبر داد که یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن، روز پنجشنبه یک نظامی سعودی را در غرب فرماندهی گارد مرزی در منطقه الربوعه در منطقه عسیر هدف قرار داد.

همچنین توپخانه ارتش یمن، تجمع نیروهای سعودی در مرکز نظامی «جلاح» را نیز هدف گلوله‌های خود قرار داد و خسارت قابل توجهی به این مقر نظامی وارد کرد.

کد مطلب 3794838

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