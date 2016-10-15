به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن جشنواره‌ای رقابتی است که هر ساله با مدیریت پژمان دانایی در شهر لندن برگزار می‌شود. فیلم‌های راه‌یافته به این جشنواره در پنج بخش فیلم‌های داستانی بلند، کوتاه، انیمیشن، مستند و فیلمنامه کوتاه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در این دوره از جشنواره ۳۸۳ فیلم به دفتر جشنواره ارسال شده‌اند که از آن میان فیلم‌های «فروشنده»، «یحیی سکوت نکرد»، «لانتوری»، «چهارشنبه»، «دختر»، «هاری»، «بهشت»، «بادیگارد»، «من»، «خشکسالی و دروغ»، «عادت نمی‌کنیم» و «نیمه شب اتفاق افتاد» به بخش رقابتی فیلم‌های داستانی بلند و فیلم‌هایی چون «آخرین قهرمان» و «خاطره‌های خط‌خطی» به بخش رقابتی مستند و تعداد زیادی فیلم کوتاه به بخش رقابتی فیلم کوتاه راه‌یافته‌اند.

از اقدامات قابل‌توجه جشنواره امسال می‌توان به نمایش فیلم‌های کوتاه پیش از شروع نمایش فیلم‌های بلند به‌منظور آشنایی تماشاگر با سینمای کوتاه ایران و ترغیب او به تماشای آن‌ها اشاره کرد.

جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن تنها جشنواره در بریتانیا است که به سینمای مستقل ایران می‌پردازد و هدف آن فراهم کردن سکویی برای نمایش فرهنگ و هویت ایرانی از طریق آثار سینمایی است. این جشنواره توسط سازمان غیرسیاسی و سینمایی محور UKIFF برگزار می‌شود و از حامیان اصلی آن می‌توان IMVBox، تنها وب‌سایت قانونی نمایش آنلاین فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور، موسسه سینه لومیر، دانشگاه کینگز، گرینوود تیئتر و RBKC، شهرداری منطقه کنسینگتون را نام برد.

هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن از تاریخ ۷ الی ۱۲ آبان ماه در شهر لندن برگزار خواهد شد.