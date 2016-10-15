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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

در گفتگو با مهر؛

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و اظهارداشت: امروز شنبه، نرخ مرغ  زنده  در تهران ۴۰۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۵۸۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۵۹۵۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی ۶۵۵۰ تومان است.

وی نرخ هرکیلوگرم  ران مرغ با کمر را نیز  ۵۵۵۰ تومان و ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ و ۶۶۵۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم سینه مرغ بدون کتف۱۲۰۰۰ تومان و سینه با کتف  ۱۱۰۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی اضافه کرد: قیمت خرید هرکیلوگرم مرغ مجلسی(مرغ با اندازه متوسط تا ریز) ۶۳۰۰ تومان  و نرخ عرضه آن به مصرف کنندگان  ۶۹۰۰  تومان است.

کد مطلب 3795635

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