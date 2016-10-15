قلب مردمان اهل سنت مالامال از محبت اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: وحدت شیعه و سنی از اندیشههایی است که به صورت ویژه در نظرات امام راحل مطرح شده به علاوه این موضوع از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری نیز میباشد که تاکنون تاثیر خاصی بر همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی در کنار یکدیگر گذاشته است و توانسته نقشههای استعمار جهت تنش در جهان اسلام را برملا کند.
معنای صحیح وحدت شیعه و اهل سنت این است که با تکیه بر مشترکات بسیار ، به هم نزدیکتر شوند و برای حفظ و تعالی اسلام با یکدیگر همیاری داشته باشند؛ زیرا دشمن واحدی دارند و در برابر این دشمن و برای جلوگیری از سوءاستفاده از اختلافات راهی جز برادری نیست.در این بین برخی مناسبتها دارای پتانسیل بالایی است چه از لحاظ بهرهمندی در جهت وحدت و هم افزایی چه از لحاظ دست آویز قرار دادن بابت ایجاد چالش بین مسلمانان.
واقعه عاشورا نیز یکی از این مناسبتهاست که توانسته در سطح بسیار بالایی در معرفی اسلام ناب خودنمایی کند و تمام آزادگان جهان را پیرامون حضرت اباعبدالله جمع کند. شیعه و سنی در خصوص ظلم و ستمی که به خاندان پیامبر (ص) روا شده نظر مشترکی داشته و از عملکرد حکومت ظالم وقت با بغض و کینه سخن میگویند.
در این خصوص با جلیل رحیمی جهانآبادی ، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اهل سنت مجلس و نیز نماینده مردم تربتجام و تایباد در مجلس دهم به گفتگو نشستیم.
جلیل رحیمی جهانآبادی در تعریف از جایگاه اهلبیت پیامبر (ص) و روز عاشورا در میان اهل سنت اظهار کرد: اعتقاد و احترام به اهل بیت رسول اکرم (ص)، حلقه اتصال و بخشی از ایمان هر مسلمان به شمار میآیداعتقاد و احترام به اهلبیت رسول اکرم (ص)، حلقه اتصال و بخشی از ایمان هر مسلمان به شمار میآید. در واقعه روز عاشورا که میتوان از آن بهعنوان تلخترین حادثه تاریخ اسلام نام برد، خاندان رسالت برای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم قیام کرده، مظلومانه در مقابل حکومت ظالم زمان خود ایستادند و توسط یزید و حکومت فاسدش به غریبانهترین شیوه به شهادت رسیدند.
وی افزود: از ابتدای ظهور اسلام بزرگان و چهرههای شاخص بسیاری همچون حضرت حمزه در راه دفاع از اسلام به شهادت رسیدند، اما تا به امروز هیچیک به واقعه کربلا و مظلومیت خاندان حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسین (ع) ویارانش در روز عاشورا شبیه نیست.
اهل سنت نگاه ویژهای به عاشورا دارد
نماینده مردم تربتجام و تایباد در ادامه گفت: قیام کربلا و امام حسین (ع) در مقابل کسانی بود که ادعای اسلام و پیروی از دین جد بزرگوار ایشان را داشته واین بسیار باعث تأسف است که تا چه میزان آنها از بصیرت و ایمان به دور بودند و چگونه راه را بر فرزند پیامبر بسته و تیغ بر گلویی گذاشته که رسول اکرم (ص) بر آن بوسه زده بود؛ این ظلم غیرقابلبخشش در حق کسی انجام پذیرفت که برای اصلاح دین، نجات امت و مبارزه با فساد و ظلم قیام کرده بود.
وی بابیان اینکه علما، بزرگان و تمامی اهل سنت علاقه به خاندان پیامبر اکرم (ص) را بخشی از ایمان خود میدانند، اظهار کرد: ما مردمان اهل سنت با عشق و علاقه نسبت به اهلبیت رسول (ص) رفتار کرده و این را بخشی از ایمان خود میدانیم. امام حسین (ع) در واقعه عاشورا با نثار خون پاک خود برای احیاگری، امربهمعروف و نهی از منکر و اصلاح دین، راه را برای مسلمانان مشخص کردند؛ ازاینرو اهل سنت نیز نگاهی ویژه بهروز عاشورا دارد زیرا وظیفه یک مسلمان واقعی را به او نشان میدهد و بیانگر این مطلب است که برای اصلاح امور و مقابله با ظلم و فساد باید تا آخرین قطره خون جانفشانی کرد.
رحیمی جهانآبادی افزود: امام حسین (ع) متعلق به یک دین، مذهب و یکبخشی از جامعه نیست و این امام بزرگ با درس آزادگی به بشریت بهصورت عام آموخت که در مواجهه با ظلم و فساد لازم است که ایستادگی کرده و حتی از جان خود نیز در این راه دریغ نکرده و آزاده زندگی کنیم و این درس آزادگی امام حسین (ع) به تمام بشریت است، چه آنهایی که مسلماناند و چه غیرمسلمان؛ این درس برای همیشه تاریخ بهعنوان یک پند بزرگ باقی خواهد ماند.
وی در بیان اینکه پدیده تکفیر و تعصب دوپایه و اساس دارد، گفت: یکی از علتهای ایجاد پدیده تکفیر و تعصب، ریشه در جهالت دارد؛ در بخشهایی از جهان اسلام متأسفانه به دلیل عدم شناخت و نبود آگاهی از باورها و اعتقادات یکدیگر، دچار این افراط و تعصب میشویم.
این باور که اهل سنت دیدگاهی متفاوت نسبت به خاندان پیامبر (ص) دارند غلط است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس افزود: میتوان بخشی دیگر از تکفیر را در توطئههای دشمنان امت اسلامی دانست. بخش اعظمی از گروههای تکفیری مانند داعش که در منطقه خاورمیانه وجود دارد، از جانب قدرتهای بزرگ و استکبار جهانی موردحمایت مالی، نظامی، اطلاعاتی قرار دارند و برای رسیدن به هدف حکومت بر نفت و دیگر منابع مالی و بهمنظور برهم زدن امنیت منطقه دست به ترویج تفرقه و برادرکشی در بین مسلمانان میزنند.
وی اظهار کرد: وظیفه مقابله با جریان تکفیر و تعصب بر عهده علما، اندیشمندان و مسئولان است و آنها از طرفی میبایست آگاهی و احترام متقابل را در میان شیعه و اهل سنت افزایش دهند و نیز توطئههای دشمنان اسلام را شناخته و با شفافسازی از آنها این دو مذهب را نسبت به یکدیگر آشنا کنند تا ریشه نفاق و تعصبهای نابجا در میان این دو گروه برچیده شود.
علما اهل سنت در مراسم عزاداری های اباعبدالله شرکت میکنند تا ثابت کنند، اگر قرار بر شهادت و ریخته شدن خونی باشد برادران شیعه و اهل سنت در کنار هم هستندنماینده مردم تربتجام و تایباد بابیان اینکه علما اهل سنت در مراسم عزاداریهای اباعبدالله شرکت میکنند، گفت: در بسیاری از مناطق مانند خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و پاکستان علمای اهل سنت در مراسمها و راهپیماییهایی که شیعه به مناسبتهای مذهبی تشکیل میدهند، شرکت میکنند تا به همگان نشان دهند که حرکتهای تروریستی و انتحاری صورت پذیرفته در برابر شیعیان، توطئه و برنامهریزیشده توسط دشمنان اسلام است و اگر قرار بر شهادت و ریخته شدن خونی باشد برادران شیعه و اهل سنت در کنار هم هستند؛ این اقدام، بسیار بزرگ است و میتواند اثر بسیاری مفیدی در وحدت و همدلی بین شیعه و اهل سنت داشته باشد.
وی گفت: این باور که اهل سنت دیدگاهی متفاوت نسبت به خاندان پیامبر (ص) دارند غلط است و اهل سنت انتظار دارند که شیعیان اعتقادات آنان را آنگونه که هست بشناسند نه به آن صورتی که استکبار وانمود میکند؛ محبت اهلبیت در دلهای تمامی مردمان اهل سنت وجود دارد و آنان نیز از ظلمی که یزید نسبت به امام حسین (ع) و خاندان رسالت روا داشته بغض و کینه بر دل دارند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون اهل سنت مجلس افزود: اگر شناخت کافی را از هر دو مذهب ترویج دهیم و باورهای درست اهل سنت را به شیعیان بشناسانیم، شاید خیلی از این کینهها و عداوتها هرگز پدیدار نشده و بسیاری از مشکلات امت اسلامی برطرف میشود و شاهد افزایش مودت و برادری بیشتری میباشیم.
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