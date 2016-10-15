جایزه کارگردانی جشنواره «بیروت» به «اعتراض وارد نیست» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «اعتراض وارد نیست» (Overruled) به کارگردانی فرناز جورابچیان و محمدرضا جورابچیان برنده جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند شانزدهمین دوره جشنواره بیروت شد.

جشنواره‌ فیلم «بیروت» از معتبرترین فستیوال‌های مستقل کشورهای عرب زبان است که از پنجم تا سیزدهم اکتبر با نمایش ۷۶ فیلم‌ از کشورهای منطقه‌ خاورمیانه و جهان در شهر «بیروت»، پایتخت لبنان برگزار ‌شد.

این مستند توسط فرناز جورابچیان و محمدرضا جورابچیان در طی مدت ۳ سال ساخته شده است و توسط بهمن کیارستمی تدوین شده است و زندگی پنج مهاجر افغان در ایران را به تصویر می کشد که به شکلی کاملا اتفاقی در زمین تنیس های شمال شهرتهران مشغول به کار می شوند. در حالی که سیل مهاجرت غیر قانونی به اروپا معضل کنونی عصر معاصر به شمار می رود، این فیلم بیننده را با بخشی مهم و اغلب نادیده گرفته شده از معضلات این مهاجران در خاورمیانه روبرو می کند.

کارلوس شاهین کارگران و بازیگر لبنانی ریاست کمیته داوری جشنواره را برعهده داشت، ندی دومانی مدیر شورای ارتباطات و رسانه اردن و همچنین پیر ابی صعب معاون سردبیر روزنامه الاخبار لبنان عضو هیات داوران این جشنواره بودند.

«اعتراض وارد نیست» پیشتر منتخب جشنواره مستند «هات داکس» کانادا و برنده جایزه منتقدان جشنواره «نِز» کلکته شده است.