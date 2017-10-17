«اعتراض وارد نیست» در راه نپال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند «اعتراض وارد نیست» ساخته فرناز و محمدرضا جورابچیان در جشنواره فیلم های جنوب آسیا در نپال به نمایش درمی‌آید.

این فستیوال از سال ۱۹۹۷ برگزار می شود و بیش از ۲ دهه به اشاعه مستندهایی با موضوعات انسانی مربوط به کشورهای بنگلادش، نپال، هند، پاکستان، افغانستان و برمه می پردازد.

این جشنواره با هدف افزایش سطح آگاهی بین المللی، فرهنگ سازی و معطوف شدن مسوولیت اجتماعی مردم جهان و مشارکت و همدلی با مردمان این سرزمین ها برگزار می شود.

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های جنوب آسیا از ۱۱ تا ۱۵ آبان در شهر کاتماندو پایتخت نپال برگزار خواهد شد و فیلم «اعتراض وارد نیست» در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

فیلم «اعتراض وارد نیست» در ماه جاری در مرکز فرهنگی گلدن پیکسل در شهر وین اتریش در فستیوال فیلم «آن روزها» که از ۱۳ تا ۱۵ مهرماه برگزار شد نیز به نمایش درآمد.

«اعتراض وارد نیست» داستان پنج توپ جمع کن و تنیس باز افغانستانی مهاجر را در ایران به تصویر می کشد. این فیلم در نهمین جشن مستقل سینمای مستند نامزد بهترین کارگردانی و بهترین فیلم مستند نیمه بلند و همچنین در نوزدهمین جشن خانه سینما نامزد بهترین کارگردانی فیلم مستند شده است.