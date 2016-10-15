صدورپروانه استانداردحلال درکردستان/۸دفترارتباط بااستانداردایجادشد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لهونیان امروز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به اینکه شعار امسال روزجهانی استاندارد، «استانداردها اعتمادسازند» است، گفت: نبود اعتماد به استاندارد منجر به مختل شدن زندگی انسان می شود لذا با توجه به این مهم امسال روزجهانی استاندارد حول محور اعتماد نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه استاندار بستر تجارت بین المللی ومبادلات مرزی را فراهم می کند، بیان کرد: علامت استاندارد منجر به ایجاد اعتماد بین المللی می شود.

وی اظهارداشت: بند ۲۴ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با استاندارد و هشت زیربند دیگر هم به صورت غیر مستقیم مربوط به این مهم است و این مسئله اهمیت استاندارد در جمهوری اسلامی ایران را می رساند.

مدیرکل استاندارد کردستان بیان کرد: بی شک اقتصاد مقاومتی بر بستر استانداردها تحقق پیدا می کند و با تکیه بر پتانسیل های این اقتصاد هم چون درون زایی و دانش بنیان بودن می توانیم در بازاه های بین المللی اثرگذار باشیم.

لهونیان با اشاره به وجود هزار و ۱۱۰ استاندارد اجباری در سطح کشور، ادامه داد: ۲۷۳ پروانه استاندارد اجباری تاکنون در استان صادر شده که ۴۷۰ نمونه تولیدی را زیرپوشش قرار داده است.

وی از اجرایی شدن صدور پروانه استاندارد حلال در کشور خبرداد و گفت: نخستین پروانه علامت استاندارد حلال هفته گذشته در قم صادر شد و تمامی اقدامات لازم برای صدور این پروانه در کردستان هم انجام گرفته است.

وی اظهارداشت: پروانه علامت استاندارد حلال شامل تمامی فرایندهای تولید اقلام غذایی هم چون مواد اولیه، روش تولید، انبارداری، چگونگی بسته بندی و عرضه محصولات است.

مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه مفاد پروانه علامت استاندارد حلال مورد پذیرش تمامی مذاهب اسلامی است، اضافه کرد: نخستین پروانه علامت استاندارد حلال در این هفته در استان سنی نشین کردستان صادر می شود.

لهونیان یکی از اقدامات انجام شده این اداره کل در سال جاری را راه اندازی دفاتر ارتباط با استاندارد ذکر کرد و گفت:یکی از برنامه های ما ایجاد دفاتر ارتباط با استاندارد در سازمان ها، ادارات و نهادی های مختلف در استان است.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد برای تمامی کالاها و محصولات تولید شده استاندارد اجباری تدوین شود نیاز به تعامل و همکاری مجموعه عظیمی داریم چراکه این کار به تنهایی ازعهده سازمان ملی استاندارد برنمی آید.

وی اظهارداشت: به منظور تحقق هدف مذکور تاکنون ۸ دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه ها و مراکز عملی و تحقیقاتی و اداری استان برای استفاده از ظرفیت این نهادها دایر کرده ایم.