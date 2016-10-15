حل بحران دریاچه نمک قم نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی ظهر شنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری و با حضور رؤسای دستگاههای اجرایی برگزار شد، طی سخنانی بر ضرورت انجام اقدامات کارشناسانه در راستای مقابله با بحران دریاچه نمک قم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه همایش دریاچه نمک با حضور مسئولان ارشد استانهای همجوار باید برگزار شود، افزود: آگاهی بخشی به استانداران سایر استانها درباره خطر ریزگردهای دریاچه نمک میتواند به حل این مسئله کمک کند.
استاندار قم برون رفت از شرایط جاری را نیازمند عزم ملی دانست و تصریح کرد: پیگیری این مسئله از دستگاههای ملی باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
صادقی همچنین تأمین حق آبههای زیست محیطی استان قم را در راستای جلوگیری از بیابان زایی ضروری دانست و گفت: این حق آبهها میتوانند از گسترش نقاط بحرانی استان قم جلوگیری کنند.
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