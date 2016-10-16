۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

انصاریان تشریح کرد؛

جزئیات مراسم‌ دومین سالگرد رحلت آیت‌الله مهدوی کنی

عضو ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی با تشریح برنامه‌های دومین سالگرد وی گفت: روز چهارشنبه ۲۸ مهر مراسمی با سخنرانی آیت‌الله موحدی کرمانی در دانشگاه امام صادق برگزار می‌شود.

ابراهیم انصاریان عضو ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری و برگزاری مراسم‌های بزرگداشت آن مرحوم گفت: روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ١٥:٣٠ مراسمی با سخنرانی آیت‌الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و مداحی حاج میثم مطیعی در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین بزرگداشت دیگری در تاریخ چهارشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در مدرسه علمیه مروی برگزار خواهد شد.

انصاریان با بیان اینکه مراسم تجدید میثاق و حضور بر مزار رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری نیز ساعت ٨ صبح روز جمعه ۳۰ مهرماه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شوداظهار کرد: همایشی تحت عنوان«فقه حکومتی از دیدگاه آیت‌الله مهدوی‌کنی» نیز ۶ آبان ماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسمی با عنوان بررسی سیره رفتاری و اخلاقی آیت الله مهدوی کنی در تاریخ ٢٦ مهر ساعت ١٠ صبح خبر داد و گفت: این مراسم ویژه بانوان خواهد بود و در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق برگزار می شود.

رئیس اسبق دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی کنی پیش از خطبه های نماز این هفته جمعه تهران خبر داد و گفت: این سخنرانی بمناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله مهدوی کنی انجام می شود.

