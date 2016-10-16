سه فیلم کوتاه از انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره «ونژو» چین

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که با تمرکز بر فیلم‌های آسیایی برگزار می‌شود میزبان ۳ فیلم کوتاه از انجمن سینمای جوانان ایران است. این فیلم‌های کوتاه عبارت‌اند از «دوربین، مدرسه و چند روایت معتبر از کلاس سوم ب» و «گچ» به کارگردانی محمد صادقی از تولیدات انجمن سینمای جوانان مشهد و «خاطرات مخدوش یک دریاچه» به کارگردانی سید وحید حسینی نامی از تولیدات انجمن سینمای جوانان تهران.

گفتنی است در دوره گذشته عباس کیارستمی سینماگر فقید ایرانی رئیس افتخاری هیات داوران این جشنواره بود.

همچنین، فیلم های کوتاه «سکوت آشنا» به کارگردانی مهدی قربانی، «همین یک‌بار» به کارگردانی محمدحسن شاه‌محمدی ، «طبق عادت همیشگی» به کارگردانی محمد حمزه‌ای، «اوسیا» به کارگردانی علیرضا دهقان، «مجهول»، «رهایی» و «روبه‌راه» به کارگردانی مهرداد پروانی و پوریا مهرانی، «پناه بده» و «به دنبال زندگی» به کارگردانی دنیا کرم زاده، «کیف سیاه» و «بمان باران» به کارگردانی حسین زینالی، «اثر» به کارگردانی احسان معصوم، «بیرون از این» به کارگردانی کیوان محسنی، «نیلوفر آبی» و«چشم خونین از آسمان» به کارگردانی پژمان دلیاری، «رنگ آب» و«اردوگاه پناهندگان» به کارگردانی سعید نقویان، «پیله» به کارگردانی حنیف موسوی، «زندگی سگی» و «پنالتی» به کارگردانی سعید نوری و «هوادار» به کارگردانی علی دلکاری به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارند.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه جوانان «ونژو» چین ۹ تا ۱۴ اکتبر برابر با ۱۹ تا ۲۳ مهرماه برگزار و علاوه بر نمایش فیلم‌ها چندین کارگاه آموزشی برگزار کرد.