انهدام باند توزیع هروئین در شهرستان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ " رضا شیرزادی" در این خصوص گفت: با تحقیقات انجام شده از سوی ماموران کلانتری ۱۹ طاقبستان مشخص شد که دو نفر توزیع کننده حرفه ای مواد مخدر در این محله، اقدام به تشکیل یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر کرده اند.

وی ادامه داد: اعضای این باند دو نفره سابقه دار و از توزیع کنندگان حرفه ای مواد مخدر در این محدوده هستند که نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری متهمان و بازرسی از مخفیگاه آنها صادر شد که طی یک عملیات ضربتی متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان مقدار ۳ کیلو ۷۰۰ گرم هروئین، ۲ کیلو تریاک، ۱۴۲ گرم شیشه و حدود ۴۰۰ گرم از نوع سایر مواد مخدر در بسته بندی های مختلف به همراه یک قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه اسلحه کلت کمری، ۲۴۴ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

سرهنگ شیرزادی گفت: مواد مکشوفه به همراه متهمان پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال و تحویل شدند.

دستگیری شرور سابقه دار در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک نفر از اراذل و اوباش محدوده میدان آزادی گفت: این متهم به جرم تخریب اموال عمومی و خصوصی، شرارت، سرقت، نزاع و درگیری تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در تشریح این خبر گفت: طی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر حضور یکی از اراذل و اوباش شهر کرمانشاه در محدوده میدان آزادی، تیمی از ماموران این یگان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: متهم با مشاهده پلیس، به وسیله سلاح سردی که در دست داشت با آنان درگشر شد، اما اینکار نتیجه ای نداشت و مأموران انتظامی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ شیرزادی افزود: متهم که دارای اسم مستعار" خ. م" بود، در بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کرد و پس از بررسی سوابق او مشخص شد که پیش از این بارها به جرم شرارت دستگیر و راهی زندان شده است و یک بار نیز به دستور مقام قضائی در سطح شهر کرمانشاه گردانده شده است.

کاهش ۲۷ درصدی وقوع سرقت در اسلام آباد غرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب از کاهش ۲۷ درصدی وقوع انواع سرقت در هفت ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: پلیس شهرستان با کاهش ۲۷ درصدی وقوع انواع سرقت ها در هفت ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رویکرد جامعه محوری، انجام اقدامات انتظامی و تشدید کنترل بر نقاط جرم خیز، گام های اساسی در کنترل سرقت های سال جاری برداشته است.

وی افزود: در مدت مذکور سرقت مغازه ۶۲درصد، منزل ۴۸ درصد، داخل خودرو ۱۷ درصد، کش روزنی ۷۰ درصد، موتورسیکلت ۲۸ درصد و سایر سرقتها ۵۶ درصد کاهش داشته است.

این مقام انتظامی گفت: کشفیات سرقت خودرو ۲۳ درصد، اماکن دولتی و خصوصی ۱۰۰ درصد و احشام نیز به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرهنگ سرتیپ نیا این موفقیت را مرهون زحمات و هدایت های ستادی و کار اجرایی پلیس های تخصصی و رده های پلیس پیشگیری دانست.

وی عنوان کرد: مشارکت شهروندان و نهادها با نیروی انتظامی عامل اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص سرقت است.

دستگیری هشت سوداگر مرگ در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری هشت سوداگر مرگ در نتیجه اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" گفت: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران کلانتری ۱۲ و بخش بیستون پس از اخذ مجوز قضائی، هشت سوداگر مرگ را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاهشان مقادیری موادمخدر از نوع تریاک و هروئین کشف شد.

وی با بیان اینکه مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر جزو اولویت های کاری مجموعه انتظامی شهرستان است، خاطر نشان کرد: یکی از آسیب های اجتماعی که می تواند زاینده برخی جرائم و آسیب های اجتماعی دیگر باشد، اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش آن است.

سرهنگ شکری با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح، از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: چنین طرح های امنیتی در طول سال ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، به ویژه در زمینه توزیع انواع موادمخدر، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

پلمپ پنج واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از پلمپ پنج واحد صنفی متخلف به دلیل استفاده از نام های غیر متعارف و عدم رعایت مقررات خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوفی که از نام های غیر متعارف استفاده می کردند، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس طی ۲۴ در اسلام آباد غرب اجرا شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا ۸۵ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در جریان این طرح پنج واحد صنفی متخلف که از نام های غیر متعارف برای شناسایی واحدها استفاده می کردند و نیز عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای ۲۵ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ صادر شد.