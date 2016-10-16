انهدام ۳ باند سرقت لوازم خودرو در شهرستان ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ شعبان ترک‌نیا گفت: در راستای شناسایی و دستگیری سارقان لوازم خودرو با انجام کار اطلاعاتی دقیق توسط ماموران کلانتری ۱۲ و ۱۱ تعداد سه باند سرقت در ملایر شناسایی شد.

وی افزود: در مرحله نخست با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه سارقان توسط ماموران کلانتری ۱۲ شناسایی و در یک عملیات ضربتی تعداد دو نفر سارق دستگیر و از مخفیگاه آنها تعداد قابل توجهی اقلام سرقتی شامل سیلندر گاز CNG، ضبط خودرو، مانیتور، لاستیک و باطری کشف شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده سارقان به ۷ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

ترک‌نیا بیان کرد: در عملیات دیگری ماموران این کلانتری مخفیگاه دومین باند سارقان خودرو را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه تعداد ۵ نفر سارق را دستگیر و از نامبردگان لوازمی مانند کامپیوتر خودرو، دستگاه تصفیه روغن و انواع لوازم داخلی خودرو کشف کرده و سارقان پس از بازجویی به ۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی در ادامه از شناسایی سومین باند سارقان خودرو توسط ماموران کلانتری ۱۱ خبر داد و افزود: در همین ارتباط تعداد سه نفر سارق در مخفیگاهشان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند که در مجموع ضمن تشکیل پرونده، هر ۱۰ نفر سارق تحویل مقامات قضایی شدند.

ترک‌نیا گفت: شهروندان باید ضمن مجهز کردن خودروها به سیستم ضدسرقت، از پارک کردن آن در نقاط خلوت و متروکه خودداری کرده و در صورت رویت هر گونه رخداد مشکوک پلیس را در جریان قرار دهند.