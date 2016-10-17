دیابت نوع ۱ را با ورزش کنترل کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در یک مطالعه سه ماهه محققان دریافتند شش فرد مبتلا به دیابت نوع ۱ که ورزش هوازی انجام می دادند در مقایسه با هفت بیماری که ورزش نمی کردند، دارای کنترل قند خون بهتری بودند، از انسولین کمتری استفاده می کردند و دارای مشکلات کمتر مرتبط با افزایش قند خون بودند.

دیابت نوع ۱، یک بیماری خودایمنی است که موجب می شود سیستم ایمنی بدن به سلول های بتا تولیدکننده انسولین در لوزالمعده حمله کند. افراد مبتلا به دیابت نوع۱ یا اصلا انسولین ندارند یا میزان انسولین بدن شان بسیار کم است.

از آنجائیکه افراد مبتلا به دیابت نوع۱ دارای انسولین کافی برای تامین نیازهای بدن شان نیستند، باید چندین بار در روز انسولین مصرف کنند.

به گفته محققان دانشگاه میامی آمریکا، در کنار انسولین درمانی، ورزش می تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع۱ کمک کند تا بیماری شان را کنترل نمایند و کمتر انسولین مصرف کنند. البته ورزش به تنهایی برای درمان کافی نیست.