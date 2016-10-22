ساخت و نصب ضریح حرم حضرت عباس به روایت «ضریح ماه منیر»

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهبازی کارگردان مستند «ضریح ماه منیر» درباره ویژگی های این مستند گفت: این اثر با موضوع مراحل ساخت و نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس(ع) فروردین ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با تولد حضرت علی (ع) در کشور عراق ساخته شد. معاونت فرهنگی حرم حضرت عباس علیه السلام از ما برای ساخت این مستند دعوت کرده بود و تهیه کنندگی کار با موسسه راویان فتح قم بود.

وی افزود: در ابتدا سراغ پژوهش کار رفتیم و یک ماه تحقیق کتابخانه ای انجام شد. سپس متن و منابع تصویری این مستند را از منابع حرم مطهر عباسی جمع آوری کردیم. نویسندگی کار را نیز حامد حجتی برعهده داشت.

کارگردان «ضریح ماه منیر» ادامه داد: هدفمان از ساخت این مستند بررسی سیر تاریخی ساخت ضریح حضرت عباس از ابتدا تا کنون و بیان ویژگی های این ضریح جدید بود و با اتمام مرحله تحقیق، در نهایت با یک تیم ۱۰ نفره به مدت یک هفته به عراق سفر کردیم. با توجه به افتتاح ضریح در ایام ولادت حضرت علی (ع) و شادی آفرینی افتتاح آن، بهجت مردم عراق از این واقعه بخشهایی از مستند را دربرمی گیرد.

شهبازی یادآور شد: بعد از تصویربرداری، مرحله تدوین این کار آغاز شد. از آنجایی که عملا آرشیو تصویری مناسبی از سیر تاریخی ضریح وجود نداشت، کوشیدیم قدیمی ترین عکس های ضریح را جمع آوری کنیم.

وی در پایان گفت: این مستند در مدت یک ماه تدوین شد و مراحل نهایی را پشت سر گذاشت. در نهایت معاونت فرهنگی حرم عباسی این مستند را تایید کرد. «ضریح ماه منیر» تاریخچه کاملی از ساخت اولین حرم توسط مختار ثقفی تا امروز را ارائه می دهد.

«ضریح ماه منیر» شنبه اول آبان ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و یکشنبه دوم آبان ساعت ۱۳ بازپخش می شود.