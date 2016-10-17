  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

«چهارشنبه» به جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا رفت

«چهارشنبه» به جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا رفت

فیلم سینمایی «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده در پنجاه و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا از دیروز یکشنبه، ۱۶ اکتبر مصادف با ۲۵ مهر ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. 

فیلم سینمایی «چهارشنبه» به نویسندگی و کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی یوسف وجدان دوست در این دوره از جشنواره حضور دارد. نسیم ادبی و امیرحسین شام بیاتی از بازیگران «چهارشنبه» به عنوان مهمان در این جشنواره حضور دارند. 

«چهارشنبه» طی دو هفته آینده در جشنواره های بین المللی دیگری چون سائوپائولو و فیلم های ایرانی لندن به نمایش در می آید و به رقابت با فیلم هایی از دیگر نقاط جهان خواهد پرداخت.

در خلاصه داستان «چهارشنبه» آمده است: پس از گذشت دو سال از قتل پدر اکرم، حکم اعدام قاتل او تایید شده است. اکرم به همراه خواهر و دو برادرش باید برای تایید درخواست قصاص به دادگاه بروند اما مساله ای پیش می آید که آنها را از رفتن منصرف می کند...

شهاب حسینی، آرمان درویش، نسیم ادبی، هستی مهدوی، امیر حسین شام بیاتی، گیتی قاسمی، الهام حاج فتحعلی و... از بازیگران «چهارشنبه» هستند و مرجان علیزاده پخش بین المللی فیلم را برعهده دارد.

اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا در سال ۱۹۶۴ برگزار شد. این رویداد در ۵۱ دوره با عنوان جشنواره فیلم «پرتقال طلایی» شناخته می شد و از سال گذشته به جشنواره فیلم آنتالیا تغییر نام داد. جایزه اصلی این جشنواره «پرتقال طلایی» نام دارد و هر ساله تهیه کنندگان و فیلمسازان معتبر و جدید از سراسر جهان برای تصاحب جایزه بزرگ با هم رقابت می کنند.

اختتامیه پنجاه و سومین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا در ۲۳ اکتبر مطابق با ۲ آبان در شهر آنتالیا ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3797627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها