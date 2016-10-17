به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا از دیروز یکشنبه، ۱۶ اکتبر مصادف با ۲۵ مهر ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد.

فیلم سینمایی «چهارشنبه» به نویسندگی و کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی یوسف وجدان دوست در این دوره از جشنواره حضور دارد. نسیم ادبی و امیرحسین شام بیاتی از بازیگران «چهارشنبه» به عنوان مهمان در این جشنواره حضور دارند.

«چهارشنبه» طی دو هفته آینده در جشنواره های بین المللی دیگری چون سائوپائولو و فیلم های ایرانی لندن به نمایش در می آید و به رقابت با فیلم هایی از دیگر نقاط جهان خواهد پرداخت.

در خلاصه داستان «چهارشنبه» آمده است: پس از گذشت دو سال از قتل پدر اکرم، حکم اعدام قاتل او تایید شده است. اکرم به همراه خواهر و دو برادرش باید برای تایید درخواست قصاص به دادگاه بروند اما مساله ای پیش می آید که آنها را از رفتن منصرف می کند...

شهاب حسینی، آرمان درویش، نسیم ادبی، هستی مهدوی، امیر حسین شام بیاتی، گیتی قاسمی، الهام حاج فتحعلی و... از بازیگران «چهارشنبه» هستند و مرجان علیزاده پخش بین المللی فیلم را برعهده دارد.

اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا در سال ۱۹۶۴ برگزار شد. این رویداد در ۵۱ دوره با عنوان جشنواره فیلم «پرتقال طلایی» شناخته می شد و از سال گذشته به جشنواره فیلم آنتالیا تغییر نام داد. جایزه اصلی این جشنواره «پرتقال طلایی» نام دارد و هر ساله تهیه کنندگان و فیلمسازان معتبر و جدید از سراسر جهان برای تصاحب جایزه بزرگ با هم رقابت می کنند.

اختتامیه پنجاه و سومین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا در ۲۳ اکتبر مطابق با ۲ آبان در شهر آنتالیا ترکیه برگزار خواهد شد.