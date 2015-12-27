«چهارشنبه» راهی جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند سروش محمدزاده است. او پیش از این ساخت هفت فیلم مستند و تدوین بیست و دو مستند و همچنین تدوین پنج فیلم ویدیویی را بر عهده داشته است.

طی آخرین مراحل فنی فیلم «چهارشنبه»، صداگذاری آن توسط علیرضا علویان صورت گرفته و علی بیرنگ ساخت موسیقی را بر عهده داشته است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آنها نمی دانستند اتفاقی می افتد که چهارشنبه را برایشان روزی متفات خواهد کرد...

در این فیلم بازیگرانی چون شهاب حسینی، نسیم ادبی، آرمان درویش، هستی مهدوی، امیرحسین شام بیاتی، الهام حاج فتحعلی، گیتی قاسمی، نیما راد، پیام اینالویی، رسول ادهمی، فرخنده فرمانی زاده، فرهاد محمدی، فرشاد محمدی ... بازی می کنند.

عوامل فیلم «چهارشنبه» عبارتند از تهیه کننده: یوسف وجدان دوست، کارگردان: سروش محمدزاده ،مجری طرح: علیرضا شمس شریفی، نویسندگان فیلمنامه: پیمان ناجی و سروش محمدزاده براساس طرحی از فرامرز وجدان دوست، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیرتولید: محمدرضا منصوری، صدابردار: بابک اردلان، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، تدوین: سروش محمدزاده، اسماعیل ترکزاد، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: علی بیرنگ، عکس: رز ارغوان آذر، بابک برزویه، مدیر رسانه ای: مهسا همتی.