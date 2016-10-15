راهیابی «چهارشنبه» به بخش مسابقه جشنواره «سائوپائولو»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی«چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی یوسف وجدان دوست در بخش مسابقه اصلی جشنواره «سائوپائولو» برزیل شرکت می‎کند.

مدیریت پخش بین المللی این فیلم برعهده مرجان علیزاده (Iran ArtHouse Film) است.

چهلمین دوره جشنواره «سائوپائولو» از ۲۰ اکتبر تا ۲ نوامبر برابر با ۲۹ مهر الی ۱۲ آبان ماه برگزار می‌شود. این جشنواره دارای شش بخش مسابقه فیلم‌های اول، بخش اصلی جشنواره، نمایش‌های ویژه، فیلم‌های برزیلی، نمایش‌های بین‎المللی، یادبودها و نمایش فیلم‌های لهستانی است.

بت گوردن (کارگردان فیلم‌های مستقل آمریکایی)، جفرسون بی، لیتا استن تیک (نویسنده و کارگردان آرژانتینی)، نیکولاس کلودس (کارگردان فرانسوی)، پیتر براسن (کارگردان بلژیکی)، اسکو پیتن تل (صداگذار و صدابردار پرتغالی) اعضای هیات داوران این جشنواره هستند.

در فیلم «چهارشنبه» که در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است، شهاب حسینی، آرمان درویش، نسیم ادبی، هستی مهدوی، امیرحسین شام بیاتی و الهام حاج فتحعلی ایفای نقش می‌کنند.

درخلاصه داستان فیلم آمده است: ۲ سال قبل، در مراسم نامزدی اکرم پدر او طی یک درگیری، توسط یکی از اقوام نزدیک داماد کشته و مدتی بعد، آن فرد به اعدام محکوم می شود. حالا پس از ۲ سال حکم اعدام تایید شده و اکرم به همراه خواهر و دو برادرش باید برای تایید درخواست قصاص به دادگاه بروند اما مساله ای پیش می آید که آنها را از رفتن منصرف می کند، این در حالی است که برادر کوچکتر به نام طاهر، از این مساله بی خبر است و در مقابل دیگر اعضای خانواده می ایستد و اصرار دارد حکم قصاص اجرا شود.

«چهارشنبه» بعد از «سائوپائولو» در جشنواره های بین المللی از کشور ترکیه، انگلستان، کانادا، آمریکا و .. نیز شرکت خواهد کرد.