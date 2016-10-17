  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

آغاز رقابت تازه دو غول بزرگ هواپیماسازی؛

ایرباس از بوئینگ پیشی می‌گیرد/افزایش تحویل هواپیما به مشتریان

ایرباس از بوئینگ پیشی می‌گیرد/افزایش تحویل هواپیما به مشتریان

فابریس برژیر، مدیر اجرایی ایرباس گفت: این هواپیماسازی اروپایی، در نظر دارد باهدف پیشی گرفتن از رقیب خود، بوئینگ، میزان تحویل هواپیما به مشتریانش را تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فابریس برژیر در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «دیولت» گفت: «در سال ۲۰۲۰ ما تعداد هواپیمای بیشتری را نسبت به بوئینگ به مشتریانمان تحویل خواهیم داد.»

در شرایطی که ایرباس ازنظر گرفتن سفارشات جدید نسبت به بوئینگ پیشروتر است، از سال ۲۰۱۲ تاکنون این هواپیماسازی بوئینگ بوده است که حرف اول را در میزان تحویل هواپیما به مشتریان می‌زده و میزان تولیدات بیشتری داشته است.

برژیر گفت که ایرباس تمرکز خود را بر روی ساخت هواپیماهای A۳۲۰ باریک‌پیکر و A۳۵۰ می‌گذارد. وی اضافه کرد: «گرچه تحویل هواپیماهای ایرباس در پایان ماه سپتامبر تنها ۲۶ عدد بوده است، اما ایرباس امیدوار است که بتواند تعداد ۵۰ هواپیمای نوع A۳۵۰ را در سال جاری به مشتریانش تحویل دهد.»

ایرباس و بوئینگ رقابت سختی با یکدیگر به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان هواپیما دارند. در سال جاری قرارداد خرید هواپیما توسط ایران از این دو شرکت هواپیماسازی رقابت بین این دو شرکت را به‌شدت بالا برد. به‌تازگی نیز امارات و قطر هواپیماهای جدیدی را از بوئینگ خریداری کرده‌اند که این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلاتی در روابط ایرباس با این کشورها شد.

کد مطلب 3797642
ثمانه اکوان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها