به گزارش خبرگزاری مهر، فابریس برژیر در گفتوگو با روزنامه آلمانی «دیولت» گفت: «در سال ۲۰۲۰ ما تعداد هواپیمای بیشتری را نسبت به بوئینگ به مشتریانمان تحویل خواهیم داد.»
در شرایطی که ایرباس ازنظر گرفتن سفارشات جدید نسبت به بوئینگ پیشروتر است، از سال ۲۰۱۲ تاکنون این هواپیماسازی بوئینگ بوده است که حرف اول را در میزان تحویل هواپیما به مشتریان میزده و میزان تولیدات بیشتری داشته است.
برژیر گفت که ایرباس تمرکز خود را بر روی ساخت هواپیماهای A۳۲۰ باریکپیکر و A۳۵۰ میگذارد. وی اضافه کرد: «گرچه تحویل هواپیماهای ایرباس در پایان ماه سپتامبر تنها ۲۶ عدد بوده است، اما ایرباس امیدوار است که بتواند تعداد ۵۰ هواپیمای نوع A۳۵۰ را در سال جاری به مشتریانش تحویل دهد.»
ایرباس و بوئینگ رقابت سختی با یکدیگر بهعنوان مهمترین تولیدکنندگان هواپیما دارند. در سال جاری قرارداد خرید هواپیما توسط ایران از این دو شرکت هواپیماسازی رقابت بین این دو شرکت را بهشدت بالا برد. بهتازگی نیز امارات و قطر هواپیماهای جدیدی را از بوئینگ خریداری کردهاند که این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلاتی در روابط ایرباس با این کشورها شد.
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