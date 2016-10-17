ایران توان افزایش مرزهای خروجی سفر اربعین را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایپاس در جمع خبرنگاران گفت: ۳۰۲ شرکت داخلی و ۲۸ کشور خارجی وجود دارند و مبتکرین داخلی حضور فعالی دارند و با ارائه تحقیقات انجام شده در برپایی این نمایشگاه هم‌پا بوده اند.

وی افزود: این نمایشگاه ۴ روز ادامه دارد و امسال غرفه های بیشتری در این نمایشگاه حضور دارند و امیدواریم با تبادل اطلاعات نظم بیشتری را برای مردم کشور فراهم کنیم.

اشتری ادامه داد: تکیه ما برای ارتقای تجهیزات به تولیدات داخلی است و مطمئنا بازدیدکنندگان به نسبت سال گذشته بیشتر خواهند شد و امیدواریم این محصولات مورد استفاده شرکت های تجهیزات پلیسی قرار گیرند. تجهیزات در حال حاضر پلیس صد در صد داخلی است.

فرمانده ناجا درباره حضور شرکت های خارجی گفت: بخشی از تجهیزات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته اند و بومی سازی شده اند و سعی داریم به صورت بومی شده از این تجهیزات استفاده کنیم.

وی گفت: با همکاری خوب مردم و هیات های مذهبی مراسم های باشکوهی در ایام محرم برگزار شد و هیچ مشکل خاص امنیتی نداشتیم. در خصوص اربعین هم نیروی انتظامی از مدت ها قبل کارهای زیرساختی را انجام داده و در مرزهای مهران و شلمچه و چزابه آمادگی سازی های انجام شده است و به زائران توصیه می کنیم که حتما گذرنامه داشته باشند و در سامانه سماح ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: اگر طرف عراقی راضی شد ما این توان را داریم که مرزها را اضافه کنیم و خدمات رسانی به مردم را گسترش دهیم. در بازدید از مرزها کمبودهای سال گذشته تا جایی که امکان داشت رفع شده است و در جلسه قرارگاه مرکزی که با حضور وزیر کشور برگزار شد اقدامات خیلی خوبی انجام شد.

اشتری اظهار امیدواری کرد تا رسیدن به ایام اربعین زیرساخت ها تهیه شود. از جمله کمبودهای رصد شده، کمبود پارکینگ است و باید این کمبودها برطرف شود که امیدواریم این کمبود پارکینگ ها تا اربعین برطرف شود.