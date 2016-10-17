ثبت نام سرشماری با اینترنت موبایل رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از ۲۰ روز از اجرای طرح سرشماری اینترنتی و با وجودی که قرار بود اینترنت تشویقی ۲ گیگابایتی به ثبت نام کنندگان در این طرح تعلق گیرد، هنوز سازوکار مشخصی برای ارائه این میزان اینترنت به کاربران از سوی اپراتورهای خدمات دهنده مشخص نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده است که در راستای تشویق مردم به استفاده از اینترنت، کسانی که از طریق اینترنت نسبت به ثبت نام سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اقدام کنند، ۲ گیگابایت اینترنت رایگان می گیرند.

تاکنون این وعده از سوی اپراتورهای ارتباطی محقق نشده و این درحالی است که هفته گذشته، نحوه اجرای این وعده توسط رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده است.

حال در فاصله نزدک به یک روز باقی مانده تا پایان مهلت سرشماری اینترنتی، ۳ اپراتور موبایل با ارسال پیامک به مشترکان خود، اعلام کرده اند که در صورتی که در سرشماری اینترنتی شرکت کنند، هزینه استفاده از اینترنتشان، رایگان خواهد بود.

در پیامک اپراتور همراه اول آمده است: ‏مشترکین محترم شما می توانید در مهلت قانونی سرشماری اینترنتی سال ۹۵، با استفاده از اینترنت پر سرعت همراه اول به صورت رایگان ثبت نام کنید.

در متن پیامک اپراتور ایرانسل آمده است: مشترک گرامی از طریق شبکه ایرانسل به صورت رایگان در سرشماری اینترنتی سال ٩٥ شرکت کنید.

همچنین اپراتور رایتل نیز اعلام کرده است: مشترک گرامی، تا پایان روز ۲۷ مهرماه در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ شرکت کنید و از ۲ گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه هدیه بهره مند شوید. فعال سازی این بسته در تاریخ اول آبان ماه صورت می پذیرد. در این اعلام، رایتل از کاربران خواسته است که شماره رایتل خود را در مراحل تکمیل فرم به عنوان سرپرست خانوار وارد کنند تا این هدیه را دریافت کنند.

در پیامک ارسالی از سوی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل، به جز ارائه اینترنت رایگان در زمان ثبت نام، نحوه دریافت مابقی حجم اینترنت مدنظر برای کاربران، اعلام نشده است. در همین حال هنوز اپراتورهای اینترنت در مورد نحوه ارائه اینترنت تشویقی رایگان به مشترکانشان اطلاع رسانی نکرده اند.