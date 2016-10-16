به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ که برای نخستین بار به صورت اینترنتی درحال برگزاری است، وعده داد که برای تشویق مردم به استفاده از اینترنت در دریافت خدمات دولت، ۲ گیگابایت اینترنت رایگان به ثبت نام کنندگان سرشماری به صورت رایگان اهدا کند.

هم اکنون و با نزدیک شدن به پایان اجرای این طرح، برخی شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، نسبت به اختصاص اینترنت رایگان به ثبت نام کنندگان در طرح سرشماری اینترنتی ابراز بی اطلاعی می کنند.

این درحالی است که روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از مرکز آمار، در مورد اجرای این وعده تاکید کرد و درباره زمان ارائه اینترنت رایگان به افرادی که از طریق اینترنتی در سرشماری سال جاری شرکت کرده‌اند، گفت: ابتدا پیشنهاد شد که به هر یک از افرادی که از این طریق در سرشماری شرکت کرده‌اند یک گیگابایت اینترنت رایگان داده شود که اپراتورها و دستگاه‌های ارائه‌دهنده اینترنت نیز با توجه به آنکه سرشماری طرحی ملی بود از این موضوع استقبال کردند. اما به تازگی رئیس مرکز آمار ایران پیشنهادی مبنی بر ارائه‌ ۲ گیگابایت اینترنت رایگان مطرح کرد که در این باره برخی از شرکت‌ها نیز موافقت خود را اعلام کردند. ما پیگیری می‌کنیم که این هدایا در اختیار مشترکان قرارگیرد.

در این راستا جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ روش احتساب اینترنت تشویقی برای ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی به سرویس دهندگان اینترنت خبر داد و اظهار داشت: هفته گذشته فرآیند محاسبه این سرویس تشویقی به اپراتورهای اینترنت ابلاغ شد و به نظر می رسد به زودی این هدیه که اینترنت ۲ گیگابایتی است، به کاربران تعلق گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای این وعده، کاربران باید کدپیگیری خود را به اپراتور اینترنت خود ارائه دهند تا امکان شارژ شدن این هدیه روی حساب کاربری آنها، فراهم شود، اضافه کرد: براین اساس رگولاتوری، روشی یکپارچه را برای اعمال این طرح تشویقی به اپراتورها پیشنهاد داده است تا اپراتورهای اینترنت با یک روش مشخص، این طرح تشویقی را برای کاربرانی که به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کرده اند، اعمال کنند.

اسدی تاکید کرد: ارائه دهندگان خدمات اینترنت، در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده اند و پیش بینی می شود به زودی این طرح پیشنهادی، اجرایی شود. در این زمینه معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای نظارت در نحوه اجرای این طرح تشویقی، آمادگی دارد.