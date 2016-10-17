متوسط تولید برنج مازندران ۵.۵ تن در هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور ظهر دوشنبه در نشست شورای کشاورزی استان بابیان اینکه مازندران در بخش کشاورزی و تولید برخی از محصولات کشاورزی دارای رتبه است اما با ایده آل‌ها فاصله دارد، اظهار کرد: مازندران قطب تولید برنج در کشور است به‌گونه‌ای که متوسط عملکرد آن پنج‌تا ۵.۵ تن است اما کشاورزانی هستند که تا ۱۳ تن محصول برداشت می‌کنند و این امر نشان‌دهنده این است پتانسیل زیادی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تغذیه گیاهی یکی از خلأهای موجود در بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی در این زمینه مشکلاتی دارد، افزود: هرچند متهم به مصرف بالای سم و کود شیمیایی در استان هستیم اما این آمارها صحت ندارد و آمار بالای سرطان در استان ربطی به مصرف کود و سم در بخش کشاورزی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: متوسط مصرف کود در کشور از متوسط کشورهای اطراف حتی پاکستان هم کمتر است.

حیدرپور بابیان اینکه تغذیه صحیح، تغذیه متعادل عناصر غذایی است، بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مصرف کود در بخش کشاورزی استان، در قالب کودهای پایه NPK است.

وی اضافه کرد: آموزش نقش مهمی در نحوه مصرف سم و کود دارد و بر این اساس بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.