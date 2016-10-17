بازخوانی دو رمان پلیسی در نشست ادبیات ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان های «قتل راجر اکروید» اثر آگاتا کریستی و «درنده باسکرویل» نوشته آرتور کانن دویل، در سی و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های ادبیات ملل، بارخوانی و بررسی می شود.

جلسات بازخوانی ادبیات ملل، با هدف بازخوانی متون داستانی ماندگار سایر ملل و لذت از رمان خوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در پنجشنبه های آخر هر ماه برگزار می شود و شرکت در این جلسه برای عموم علاقمندان ادبیات داستانی و کتابخوان ها آزاد است.

روز پنجشنبه ۲۹ام مهرماه، ساعت ۱۵، نشست بازخوانی رمان های «قتل راجر اکروید» و «درنده باسکرویل» با محوریت بررسی ادبیات پلیسی_کارآگاهی بریتانیا با حضور رامین رامبد مترجم و مصطفی علیزاده نویسنده و منتقد روز پنجشنبه ۲۹ مهر از ساعت ۱۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات الهی نبش خیابان ورشو برگزار می شود.