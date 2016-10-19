روادید عتبات عالیات برای زائران گیلانی در رشت صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، دفتر صدور روادید عراق و پروازهای زیارتی عتبات عالیات برای زائران گیلانی در رشت راه اندازی شد.

استاندار گیلان در این باره گفت: باتوجه به تعداد بالای مشتاقان حضور در مراسم اربعین حسینی برای نخستین بار در گیلان از طریق رایزنی‌های انجام شده با ستاد مرکزی اربعین حسینی، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت دفتر صدور روادید عراق برای زائران گیلانی عتبات عالیات اربعین حسینی در رشت راه اندازی شد.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه در این دفتر برای زائران استان های قزوین و زنجان نیز روادید صادر می شود افزود: تمهیدات لازم برای استقرار امکانات وتجهیز مورد نیاز و پشتیبانی‌های مورد نظر انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ گیلانی با مراجعه‌ به سامانه‌ سماح سازمان حج و زیارت کشور برای سفر به عتبات عالیات نام نویسی کرده اند تأکید کرد: برای دریافت روادید نیازی به حضور مردم در دفتر نمایندگی صدور روادید عراق نیست و این‌کار از طریق دفاتر حج و زیارت انجام می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه زائران اربعین حسینی بدون داشتن روادید نمی‌توانند در عراق حضور یابند گفت :ثبت نام زائران در سامانه سماح سازمان حج و زیارت به آدرس http://samah.haj.ir همچنان ادامه دارد و افرادی که در این سامانه ثبت نام می کنند، می توانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی سراسر کشور که در این سامانه انتخاب می کنند، به ارائه مدارک جهت صدور ویزا بپردازند.

نجفی همچنین با اشاره به راه‌اندازی پروازهای زیارتی عتبات عالیات عراق از فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت پس از ۵ سال اشاره کرد و گفت : این پرواز نیز از امروز باتوجه به درخواست‌های مردمی و پیگیری‌های انجام شده محقق شد و مردم می‌توانند برای سفر به عتبات از طریق مراجعه به دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند.

وی افزود: پرواز نجف - رشت- بغداد نیز هر هفته چهارشنبه از فرودگاه سردار جنگل رشت انجام می شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰ هزار زائر گیلانی اربعین حسینی به عتبات عالیات اعزام شوند گفت : امسال دولت با همکاری نهادهای مختلف زیر ساخت‌های بهتری را فراهم کرده است.