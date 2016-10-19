به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «شب نامه» روایتی است از پشت پرده اتفاقات ۶ ماه افشاگری کانالی تلگرامی به همین نام که طی فعالیت خود چهره چندین شبکه جاسوسیِ نفوذ کرده در بین کارآفرینان کشور را آشکار کرد.

این کانال در میان فعالان اکوسیستم استارت آپی کشور به طور مداوم مورد توجه بوده است و بسیاری از چهره های شاخص این عرصه در این مدت با ادمین این کانال به طور مستمر ارتباط داشتند و این درحالی بود که از تولید چنین مستندی آگاه نبودند.

جاسوسی نوین در کشور موضوع اصلی مستند «شب نامه»؛ جدیدترین تولید مرکز سفیرفیلم است که فعالان اصلی محیط استارت آپی از جمله کارآفرینان، خبرنگاران و دلالان سرمایه‌گذاری در آن حضور دارند.

این کار به نویسندگی و کارگردانی سید مهدی کرباسی و رضا صادقی و تهیه کنندگی حمیدرضا جعفریان در مرکز مستند سفیر تولید شده است.

تیزر این مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای به زودی رونمایی خواهد شد.