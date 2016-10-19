مدد سمندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس درخواست‌های مردمی و تصمیمات گرفته‌شده توسط استاندار آذربایجان شرقی ثبت‌نام اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ تا روز جمعه ۳۰ مهرماه تمدید شد.

وی افزود: علاوه بر تمدید ثبت‌نام اینترنتی نفوس و مسکن، آمارگیران حضوری نیز از ساعت هشت و نیم صبح امروز به درب منازل مردم عزیز شهرستان در شهر و روستاها فرستاده شدند.

معاون فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه ۴۰ نفر کار آمارگیری از مردم شهرستان‌های اهر و هوراند را بر عهده خواهند داشت گفت: از این تعداد ۳۵ نفر مسئول آمارگیری از مردم شهر اهر و ۲۰۵ روستای تابعه و پنج نفر نیز مسئول آمارگیری از مردم شهر هوراند و روستاهای آن خواهند بود.

سمندری با ذکر اینکه هفت نفر کارشناس گروه نیز همراه آمارگیران خواهند بود ابراز داشت: هفت نفر کارشناس گروه و یک نفر مسئول آمار و آی تی نیز مسئول بررسی آمار و کمک به این عزیزان خواهند بود که امیدواریم با کمک مردم عزیز شهرستان‌های اهر و هوراند شاهد آماری دقیق و واقعی باشیم.

وی نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: نتایج سرشماری نفوس و مسکن در اداره کشور و منطقه نقش به سزایی دارد به‌طوری‌که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها بر اساس این آمار صورت می‌گیرد و می‌تواند یک منطقه را به‌سرعت به اهداف موردنظر برساند.