قصه های مجید به چاپ بیست و نهم رسید/ته خیار چاپ نهمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب هوشنگ مرادی کرمانی به تازگی توسط انتشارات معین تجدید چاپ شده اند. یکی از این کتاب ها، مجموعه داستان «ته خیار» است.

این کتاب ۳۰ داستان کوتاه از این نویسنده را در بر می‌گیرد که به تعبیر او، زهرخند هستند و برای گروه سنی خاصی از مخاطبان نوشته نشده‌اند. بیماری، پیری و مرگ از جمله مسائلی هستند که در داستان‌های این کتاب مطرح می‌شوند اما در پس هرکدام از قصه‌ها، طنزی نهفته است.

این مجموعه داستان آذرماه سال ۹۳ منتشر و در خبرگزاری مهر رونمایی شد که بهمن ماه همان سال به چاپ چهارم رسید. «ته خیار» مهرماه ۹۴ به چاپ هفتم رسید و حالا به چاپ هشتم رسیده است.

نسخه های چاپ نهم این کتاب به تازگی توسط این ناشر وارد بازار نشر شده است.

کتاب دیگری که انتشارات معین از مرادی کرمانی تجدید چاپ کرده است، «قصه های مجید» است که به تازگی چاپ بیست و نهم آن وارد بازار نشر شده است.