نشست رئیس هیئت فوتبال تهران با مهدی تاج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال استان تهران، این نشست حدود دو ساعت به طول انجامید و طی آن موضوعات مرتبط با توسعه و پیشبرد برنامه های فوتبال استان تهران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



رئیس فدراسیون فوتبال در این دیدار ضمن اعلام حمایت از برنامه های هیئت فوتبال استان تهران، قول همکاری و همه گونه کمک و مساعدت در راستای پیشرفت و پیشبرد برنامه های توسعه محور فوتبال استان تهران را به رئیس هیئت فوتبال استان تهران داد

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در این نشست همچنین بر تعامل و همکاری بیشتر میان فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان تهران برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت فوتبال استان تأکید شد.