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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۷

نشست رئیس هیئت فوتبال تهران با مهدی تاج

نشست رئیس هیئت فوتبال تهران با مهدی تاج

سید میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، با حضور در محل فدراسیون فوتبال با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال استان تهران، این نشست حدود دو ساعت به طول انجامید و طی آن موضوعات مرتبط با توسعه و پیشبرد برنامه های فوتبال استان تهران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال در این دیدار ضمن اعلام حمایت از برنامه های هیئت فوتبال استان تهران، قول همکاری و همه گونه کمک و مساعدت در راستای پیشرفت و پیشبرد برنامه های توسعه محور فوتبال استان تهران را به رئیس هیئت فوتبال استان تهران داد
.
در این نشست همچنین بر تعامل و همکاری بیشتر میان فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان تهران برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت فوتبال استان تأکید شد.

کد مطلب 6920945

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