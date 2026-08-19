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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

ذوق‌زدگی نتانیاهو از اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

ذوق‌زدگی نتانیاهو از اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

نتانیاهو که همچنان از صدور حکم جلب بین المللی اش خشمگین است از اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری بین المللی استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اقدام آمریکا در تحریم توموکو اکانی رئیس دیوان کیفری بین المللی و عبدالله سی دادستان ارشد آن استقبال کرده و این نهاد را دروغین توصیف کرد.

وی مدعی شد که دیوان مذکور به یک سازوکار دروغین تبدیل شده که سوء استفاده از قدرت را در پشت قوانین بین المللی پنهان می کند که باعث از بین رفتن مبانی عدالت می شود!

روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این تحریم ها را اعمال کرده است.

این اقدام آمریکا بعد از آن انجام می شود که دیوان مذکور در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری در نوار غزه صادر کرد.

در فوریه ۲۰۲۵ نیز ترامپ دستور داد تا به دلیل اقدامات این دیوان علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی تحریم هایی وضع شود.

کد مطلب 6920946

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