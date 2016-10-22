ماجرای اهدای زمین به همسر قالیباف

مجله مهر​: روز گذشته رحمت‌الله حافظی، عضور شورای شهر تهران در صفحه شخصی‌اش توئیتی را ارسال کرد و در آن نوشت «واگذاری ۴۹۶۰۸ متر زمین در منطقه ۲۲ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیئت امنا آن‌جاست. به قیمت هر متر ۱۴۹ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهدا!»

با کمی پیگیری می‌توان فهمید که زمین مورد اشاره دکتر حافظی محل ساخت بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان یعنی بیمارستان پرفسور سمیعی است که هیچ شخص حقیقی و حقوقی در آن سهم ندارد و تمام امتیاز مالکیت آن وقف مردم است و هیچ ربطی هم به همسر شهردار ندارد.

پروژه بزرگترین مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب جهان به همت «موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع)» در تهران و از چند سال قبل در حال ساخت بوده است. این بیمارستان خیریه و وقف عام است و شهرداری تهران بر اساس مصوبه شورای شهر صرفا فراهم کننده تسهیلات برای ایجاد آن بوده است.

شورای شهر هم مصوبه‌ای را برای ارائه تسهیلات به این مرکز و جهت ساخت بیمارستان تصویب کرده بود، این تسهیلات زمین در سال ۸۹ ارائه شده بود و از قضا امضای رحمت‌الله حافظی هم پای این مصوبه وجود دارد و از تخصیص این هزینه‌ها و زمین به موسسه خیریه متوسلین با خبر بوده است.