وظیفه مسکو آزادسازی سوریه از اشغال تروریستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در سخنانی مبارزه با تروریست ها در سوریه را هدف حضور مسکو در سوریه اعلام کرد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره اعلام کرد: روسیه برای حمایت از دولت قانونی و مشروع سوریه در این کشور با تروریست ها به مبارزه پرداخته است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: هدف ما در سوریه که توسط رئیس جمهور نیز اعلام شده است، مبارزه با تروریست های داعش در این کشور است.

«دیمیتری پسکوف» تأکید کرد: اراضی سوریه باید آزاد شوند. باید هر کاری را برای جلوگیری از تجزیه این کشور به انجام رساند؛ چرا که تجزیه سوریه بروز فاجعه بزرگی را برای کل منطقه رقم خواهد زد.