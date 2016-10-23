اعمال قانون در زنجان کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: خوشبختانه طی هفت ماهه سالجاری اعمال قانون دراستان زنجان بیش از پنج درصد کاهش داشته است و این امر نشان می دهد رانندگان قانون مدار تر شدند.

وی اظهار کرد: طی هفت ماهه سالجاری تصادفات درون شهری ۱۶ درصد و برون شهری هم بیش از ۲۵درصد کاهش دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طی دهه ماه محرم اعمال قانون در استان زنجان به صفر رسید و رانندگان قانون مدار تر بودند و ماه محرم به اقتضای فضای معنوی که دارد تخلفات بسیار کاهش می یابد و خوشبختانه در زنجان هم اعمال قانون یک مورد هم انجام نشد.

صالحی تاکید کرد: علت بیشتر تصادفات درون شهری در استان زنجان طی هفت ماهه نخست سال جاری توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و سبقت ناگهانی است.

وی گفت: متاسفانه طی هفت سالجاری درصد بیشتری ازتصادفات را موتور سواران مقصر بودند و موتورسواران به علت اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشترین تصادفات فوتی درون‌شهری را به خود اختصاص می‌دهند.

صالحی یاد آورشد: متاسفانه عابرین پیاده هم در تصادفات نقش بسیاری مهمی را دارند و به جای عبور از پیاده رو ها از سواره روها تردد می کنند که این خود تصادفات را تشدید می کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود : متاسفانه رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه می کنند و این امر از عوامل موثر در وقوع تصادفات است و خوشبختانه در استان فرهنگ رانندگی رو به رشد است.