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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

فرمانده انتظامی استان زنجان:

اعمال قانون در زنجان کاهش دارد

اعمال قانون در زنجان کاهش دارد

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش بیش از پنج درصدی اعمال قانون طی هفت ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: خوشبختانه طی هفت ماهه سالجاری اعمال قانون دراستان زنجان بیش از پنج درصد کاهش داشته است و این امر نشان می دهد رانندگان قانون مدار تر شدند. 

وی اظهار کرد: طی هفت ماهه سالجاری تصادفات درون شهری ۱۶ درصد و برون شهری هم بیش از ۲۵درصد کاهش دارد. 

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:  طی دهه ماه محرم اعمال قانون در استان زنجان به صفر رسید و  رانندگان قانون مدار تر بودند و ماه محرم به اقتضای فضای معنوی که دارد تخلفات بسیار کاهش می یابد و خوشبختانه در زنجان هم اعمال قانون یک مورد هم انجام نشد. 

صالحی تاکید کرد: علت بیشتر تصادفات درون شهری در استان زنجان طی هفت ماهه نخست سال جاری توجه نکردن به جلو،  رعایت نکردن حق تقدم و سبقت ناگهانی است. 

وی  گفت: متاسفانه طی هفت سالجاری درصد بیشتری ازتصادفات را موتور سواران مقصر بودند و  موتورسواران به علت اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشترین تصادفات  فوتی درون‌شهری را به خود اختصاص می‌دهند.

صالحی  یاد آورشد: متاسفانه عابرین پیاده هم در تصادفات نقش بسیاری مهمی را دارند و  به جای عبور از پیاده رو ها از سواره روها تردد می کنند که این خود تصادفات را تشدید می کند. 

فرمانده انتظامی استان  زنجان افزود : متاسفانه رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه می کنند و این امر از عوامل موثر در وقوع تصادفات است و خوشبختانه در استان فرهنگ رانندگی رو به رشد است. 

کد مطلب 3803347

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