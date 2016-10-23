جان باختگان آتش نشانی مستحق عنوان شهید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صابری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه «اعطای تسهیلات به جان باختگان و معلولان آتش نشانی و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران» باید برای جان باختگان آتش نشان و خانواده های آنها مزایایی در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: اگر چه ما در شورای اسلامی شهر بر حسب قانون نمی توانیم عنوان برای شخص یا افرادی وضع کنیم اما این مصوبه بر آن است که مزایایی را که به جان باختگان آتش نشانی و خانواده های آنها تعلق می گیرد معادل با مزایای شهید باشد .

وی با تاکید بر اینکه عنوان باید کلی وضع شود، خاطر نشان کرد: جان باختگان آتش نشانی که در حین خدمت و انجام عملیات امداد و نجات جان خود را از دست می دهند مستحق عنوان شهید هستند زیرا که آنها سخترین کار ممکن را دارند و جان خود را ایثار می کنند.

عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه می توانیم عنوان شهید را برای جان باختگان آتش نشان نیز پیشنهاد بدهیم، اضافه کرد: با پیشنهاد این عنوان می توانیم در فراکسیون فرعی دولت پیگیر این موضوع شویم تا جان باختگان آتش نشانی نیز شهید محسوب شوند.

صابری به تصویب عنوان شهید خدمت برای جان باختگان آتش نشان اشاره کرد و ادامه داد: رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش از تصویب عنوان شهید خدمت برای جان باختگان آتش نشانی و محیط زیست در حین عملیات خبر داد که خود او نیز این مسئله را با جدیت دنبال می کند .