انتخاب مجدد «حمیدرضا طیبی» به عنوان رئیس جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، هیات امنای جهاددانشگاهی در جلسه سوم آبان ماه خود، دکتر حمیدرضا طیبی را به عنوان گزینه نهایی از بین نامزدها ی تصدی ریاست جهاددانشگاهی برگزیدند.

سید حمید رضا طیبی که بین سال های ۱۳۸۵تا۱۳۸۹و ۱۳۹۲تا۱۳۹۵ مسئولیت این نهاد را برعهده داشته و دارای مدرک دکتری برق است.

وی که از بدو تاسیس این نهاد (۱۳۵۹) در آن مشغول به فعالیت بوده طی سالیان زیادی ریاست جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت که یکی از واحدهای فنی و تولیدی این نهاد محسوب می شود را نیز برعهده داشته است.

ترکیب ۹ نفره هیات امنای جهاددانشگاهی هم اکنون متشکل است از: رئیس نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه ها، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جهاددانشگاهی (رئیس هیات امنا) و سه نفر از اعضای هیات علمی معرفی شده توسط رئیس جهاد (دکتر محسن قرنفلی، دکتر عبدالحسن شاهوردی و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو).

طبق اساسنامه جهاددانشگاهی، حکم ریاست این نهاد پس از انتخاب اعضای هیات امنا توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی یا همان رییس جمهور امضا می شود. رییس جهاددانشگاهی یکی از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای مولود انقلاب اسلامی است که در حوزه های فرهنگ، پژوهش و فناوری، آموزش، تجاری سازی فناوری و توانمند سازی دانش آموختگان تاکنون به ارایه خدمت پرداخته است.

در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی، ۳۵واحد جهاددانشگاهی در سراسر کشور، ۱۱سازمان، ۷مرکز، ۸موسسه، ۳ پژوهشگاه، ۲۶پژوهشکده، ۲دانشگاه، ۶موسسه آموزش عالی، ۴۳واحد آموزشی علمی کاربردی، ۲پارک علم و فناوری و ۱۱شرکت دانش بنیان وابسته به این نهاد در حال فعالیت هستند.