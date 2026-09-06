اعتراف اوپن ای آی به یک هک دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این شرکت همچنین اعلام کرد دیگر وقت آن رسیده تا استانداردهایی برای نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات پیرامون وقایعی که در آن‌ها فناوری‌اش رفتاری غیرمنتظره از خود نشان می‌دهد، تعیین شود.

اوپن ای آی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قبلا مدل ها و عامل های هوش مصنوعی بیشتر به عنوان یک سوال تحقیقات اهدافی غیر از آنچه مورد نظر خالقان و کاربران را دنبال می کردند. اما این ناهمخوانی به نوع جدیدی از تاثیر بر جهان خارجی منجر شده و شرکت باید روش های خود را برای این مرحله جدید از قابلیت های مدل هوش مصنوعی گسترش دهد.

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود عامل های هوش مصنوعی اوپن ای آی از محیط تستی خود فرار کرده و یک وب سایت آلمانی را سرقت و آن را به یک تابلو اعلانات ثبت پیام برای عامل های دیگر تبدیل کردند. همچنین گزارش شده مدیران اوپن ای آی از چند هفته قبل از رویداد مذکور با خبر بودند اما آن را مخفی نگه داشتند زیرا شرکت با پیامدهای ناشی از هک سرورهای پلتفرم هاگینگ فیس توسط اوپن ای آی دست و پنجه نرم می کردند.

سخنگوی این شرکت به رویترز گفته بود اوپن ای آی نمی تواند به طور قانع کننده به ادعاها یا یافته ها درباره گزارشی که هنوز فرصت بررسی آن وجود نداشته، پاسخ دهد اما تاکید کرد تیم حقوقی شرکت مانع تحقیق نشده است.