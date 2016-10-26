موفقیت حافظان قرآن مؤسسه مهد قرآن در مسابقات کشوری اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، آقایان کرمی در حفظ کل قرآن و مصطفی سعیدی حفظ ۱۰ جزء رتبه های ممتاز را کسب کردند. به گفته محمود کریمی معاون آموزش مهد قرآن تسلط بر نکات تجویدی، حسن حفظ و قرائت خوب از ویژگی های حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن در مسابقات می باشد.

معاون آموزش مهد قرآن با اشاره به موفقیت همه ساله تعداد زیادی از حافظان عضو این مؤسسه در مسابقات قرآنی کشور تصریح کرد کسب رتبه های ممتاز حافظان قرآن نشانگر کیفیت آموزش از سوی همه اساتید، مربیان و تلاش مدیران مهد قرآن در سراسر کشور برای رشد و شکوفایی نخبه های قرآنی می باشد.

در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف تعداد ده نفر از حافظان کل، بیست و ده جزء قرآن در بخش برادران و خواهران از مهد قرآن استانهای یزد، قزوین و مرکزی شرکت داشتند.