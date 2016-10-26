تفاوت بلیط هواپیما چارتر و سیستمی در چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافران پُرسفر خوب میدانند که چه وقتی بلیط هواپیما چارتر مناسبشان است و چه وقتی بلیط سیستمی. باید به مسافران گاهگاهیِ سفرهای هوایی بگوییم این سوال پاسخی قطعی ندارد و در دوراهی خرید بلیط هواپیما چارتر یا سیستمی، تعیینکنندهی قطعی، زمان خرید بلیط است.
بلیط هواپیما چارتر و سیستمی هرکدام ویژگیهای خود را دارند. اینکه برای سفر خود بلیط هواپیما چارتر بخرید یا سیستمی، بیشتر به میزان بودجه و انعطافپذیری شرایط سفرتان بستگی دارد.
وقتی یک آژانس مسافرتی یا دفتر خدمات گردشگری، تمام یا بخشی از صندلیهای یک هواپیما را برای مدتی معلوم اجاره میکند، به آن پرواز، پرواز چارتر و به بلیط آن پرواز، بلیط هواپیما چارتر میگویند. در این حالت به آژانس مسافرتی که پرواز را چارتر کرده، چارترکننده نام دارد. برخی اوقات پروازهای مسیرهای پرتردد و پرتقاضا، چارتر میشوند.
فروش بلیط هواپیما چارتر با شرایط آژانس چارترکننده و میزان تقاضای مسافران و تاریخ پرواز، نسبت مستقیم دارد. هرچه میزان تقاضا برای یک پرواز بیشتر باشد و زمان آن پرواز در تاریخی پرتقاضا باشد، خب، روشن است که آن پرواز پر خواهد شد و بلیط هواپیما چارتر آن مسیر هم کاملا فروخته خواهد شد، حتی شاید به قیمتی بالاتر از بلیط سیستمی.
اما بلیط سیستمی نرخ مشخص و برنامهی زمانی ثابت و تعریفشدهای دارد. در کنار این نرخ مشخص و برنامه ثابت، میتوانید تحت شرایط و قوانینی، تاریخ یا ساعت پروازتان را تا قبل از پرواز تغییر بدهید، یا بلیط را استرداد کنید، یعنی آن را به فروشنده پس بدهید و پولتان را پس بگیرید. استرداد بلیط تحت شرایطی انجام میشود؛ اگر پرواز از سوی خود شرکت هواپیمایی لغو شود و شما در عدم انجام پرواز دخالت نداشته باشید، هزینهها بر عهده شرکت هواپیمایی خواهد بود، اما اگر شما بنا به دلایل شخصی و… نتوانید پرواز کنید، تا قبل از زمان پرواز میتوانید بلیط را برگردانید و بعد از کسر جریمه کنسلی، مبلغ بلیط سیستمی را پس بگیرید. ولی بلیط چارتر این ویژگی را ندارد و قابل استرداد نیست.
در فرآیند خرید بلیط هواپیما چارتر از مراکز نامعتبر بعضی وقتها مشکلات پیشبینی نشدهای برای مسافر ایجاد میشود. مثلا بعضی وقتها پیش میآید مسافر بلیط هواپیما چارتر را یک هفته قبل از پرواز میخرد ولی روز پرواز وقتی به فرودگاه میرود، پای پرواز متوجه میشود اسمش در فهرست پرواز نیست. یا اصلا چنین پروازی وجود ندارد.
