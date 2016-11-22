به گزارش خبرگزاری مهر، در بعضی کشورهای پیشرفته جهان، آمار خرید اینترنتی بلیط هواپیما به ۷۵ درصد می‌رسد؛ یعنی از هر ۴ مسافر، ۳ نفر از آنها از طریق اینترنت و به صورت آنلاین بلیط هواپیمایشان را می‌خرند.

تمامی این آمارهای رو به رشد نشان می‌دهد که سفر و گردشگری هم، در عصر ارتباطات از قافله‌ی خریدهای اینترنتی عقب نمانده و افراد زیادی هستند که با استفاده از اینترنت و خصوصا خرید اینترنتی بلیط هواپیما، سفری آسان و کم دردسر را انتخاب می‌کنند.

حالا که حجم کارهای روزانه‌ی همه‌ مردم بیشتر از قبل شده و دغدغه‌های کاری، روز را حسابی شلوغ کرده، بنابراین سراغ راه‌هایی را می‌گیریم که وقت کمتری احتیاج دارد؛ خرید آنلاین بلیط هواپیما هم یکی از همین راه‌های سرعت دادن به زندگی شهری‌ است.

برای مقاصد کاری خود قصد سفر چند روزه را دارید؟ بهترین روش برای خرید بلیط هواپیما در چنین مواقعی که نیاز فوری به مهیا کردن آمادگی‌های سفر دارید، خرید از سامانه‌های معتبر بلیط هواپیما است؛ چراکه با خرید سریع بلیط هواپیما می‌توانیم قبل از سفر وقت بیشتری برای کارهای دیگرمان بگذاریم؛ کارهای عقب مانده‌ پیش از سفر را انجام دهیم و برنامه‌های دقیق‌تری برای سفر بچینیم.

سامانه‌ی خرید اینترنتی بلیط هواپیما، Alibaba.ir یکی از معتبرترین سامانه‌های خرید بلیط هواپیمای داخلی و خارجی است که چند سال است با یک هدف خیلی ساده؛ اما بزرگ کارش را شروع کرده و آن، فراهم کردن امکان سفری آسان، دلخواه و مطمئن برای مسافران است.

حالا هم با گذشت چند سال متمادی از فعالیت و تجربه‌ در این زمینه، این توانسته اعتماد و رضایت مسافران را جلب کند و امکان خرید بلیط هواپیما از میان همه‌ ایرلاین‌های ‌داخلی و خارجی برای کاربران خود فراهم کرده‌است؛ کاربران علی‌بابا علاوه بر خرید بلیط هواپیمای سیستمی، می‌توانند خرید بلیط هواپیما چارتر را نیز از طریق این سامانه انجام دهند و مزیت آن، ضمانت علی‌بابا است.

گستردگی تعداد ایرلاین‌های علی‌بابا این امکان را به مسافر می‌دهد که پیش از خرید اینترنتی بلیط هواپیما، پروازهای مختلف با قیمت‌ها و ساعت‌های متفاوت را بررسی و مقایسه کند و در فرصت کافی بهترین را انتخاب کند؛ گاهی رسیدن به مقصد در شب بهتر است و گاهی احتیاج دارید حتما صبح آنجا باشید. داشتن انتخابی درست، نتیجه در اختیار داشتن اطلاعات پروازهای ایرلاین‌های مختلف است که علی‌بابا این امکان را برایتان فراهم کرده است.

وجود پشتیبانی ۲۴ ساعته، بعد از خرید و در حین سفر هم یکی از امکانات ویژه‌ای است که علی‌بابا برای مسافرانش دارد تا با اطمینان بیشتر و خیال راحت‌تری سفر کنند.