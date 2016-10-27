عابدینی پولم را بدهد و اخراجم کند/ فدراسیون بر خاکستر نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش عصر پنجشنبه پس از نشستی که در فدراسیون فوتبال داشت توضیحاتی را در مورد صحبت های اخیرش ارائه داد و البته به مصاحبه‌ای که امیر عابدینی با خبرگزاری مهر داشت نیز پاسخ داد.

همه چیز شفاف است

وی با بیان اینکه همه چیز شفاف است و در صحبتهای اخیرم به این مسائل اشاره کرده ام، گفت: صحبت‌های بنده مبنی بر این بود که یک واقعیت ساده را بگویم. فرصتی داشتیم تا یک بازی تدارکاتی داشته باشیم و می‌توانستیم هماهنگی‌های لازم را انجام بدهیم تا بازی برگزار شود، اما نتوانستیم. تنها فرصت برگزاری بازی تا انتهای سال را نتوانستیم هماهنگ کنیم و در این زمینه شکست خوردیم.

واقعیت را نمی توانیم پنهان کنیم

کی روش ادامه داد: اردو، بازی تدارکاتی دوستانه صفر بود و این واقعیتی است که نمی‌توانیم آن را پنهان کنیم. شما فرصت انجام یک بازی تدارکاتی را از دست دادید. این فرصت می‌توانست برای آماده‌سازی بازیکنان جوان مثل ترابی، کریمی و چند نفر دیگر باشد و اینها می‌توانستند تجربه یک بازی خوب بین‌المللی را داشته باشند، اما این فرصت از دست رفت.

خودم هم جزو شکست خورده ها هستم

سرمربی تیم ملی ایران منظورش از ما را همه عنوان کرد و گفت: اگر دقت کنید، گفتم ما شکست خوردیم در راستای هماهنگی بازی تدارکاتی و اشاره‌ای به هیچ‌کس نداشتم. خودم هم جزیی از همین ما هستم. طبق روال پنج سال گذشته و همان‌طور که همیشه توجیهات و بهانه‌های مختلفی را ارائه دادیم، باز هم تقصیر را گردن گربه یا چیزهای دیگری می‌اندازیم و آخر سر هم می‌گوییم تقصیر کسی نیست.

عابدینی بیاید پول ما را بدهد

کی روش ادامه داد: بعد از این اتفاقات، افرادی صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که اطلاعات لازم را ندارند و این صحبت‌ها، هیچ ارتباطی به آنها ندارد. اشاره من به عابدینی و شیعی به خصوص عابدینی است. ایشان گفته‌اند که حقوق و مزایای‌مان را دریافت کرده‌ایم، اما این‌طور نیست. ما پنج شش ماه است که پولی نگرفته‌ایم. من فدراسیون را ترک نمی‌کنم تا ایشان بیایند و پول‌های ما را پرداخت کنند! بنده و کادرم، از لحاظ مالی لاغر هستیم. این هم به خاطر آن است که حقوق‌ها را سر موقع دریافت نکرده‌ایم. بدون حقوق کار کردیم. ما در منزل نمی‌نشینیم که جوجه کباب و نوشابه بزنیم و چاق شویم!

این حرف ها را اسدی هم زده بود!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: بنده همین نوع تهدیدها را از زبان دکتر اسدی قبلاً شنیده‌ام و هیچ مسئله‌ای نیست که ما بخواهیم بعد از بازی با سوریه حل کنیم. زمان حل مسائل، امروز و همین الان، اینجاست. من اینجا منتظر آقای عابدینی هستم و رودررو منتظرم که بیایند و بگویند چه مسائلی را قرار است در آینده حل کنند. همین تهدیدها را در گذشته از اسدی شنیدم و از این به بعد با این تهدیدها مدارا نخواهم کرد. امیدوارم عابدینی شهامت داشته باشد و مثل مرد بگوید چه مسائلی وجود دارد که بعد از بازی با سوریه حل خواهد شد.

منظور از «زرنگ خیابانی» چه کسی بود؟

کارلوس کی روش در مورد اینکه منظورش از زرنگ خیابانی چه کسی بود گفت: پیامی که گفتم «زرنگ خیابانی» در مورد استادانی است که توجیهات و بهانه می‌آورند. ما با این توجیهات و بهانه‌ها به جام جهانی صعود نمی‌کنیم. شما با برنامه مدون، آماده‌سازی و تدارک می‌توانید این کار را انجام دهید.

برانکو وقتی نتیجه نمی‌گیرد از ما ایراد می‌گیرد

کی روش صحبت هایش را به سمت برانکو چرخاند و گفت: یک مربی مثل برانکو وقتی نتیجه می‌گیرد، در مورد تیم ملی حرفی نمی‌زند، اما تا وقتی نتیجه نمی‌گیرد، از ما ایراد می‌گیرد. ما باید یاد بگیریم که گذشت داشته باشیم. من اولین نفری هستم که دست مربیان را می‌فشارم. ما از این دوگانگی خسته شده‌ایم. بازی آخر پرسپولیس، اولین بازی پرسپولیس بعد از دیدار ایران مقابل کره جنوبی هیچ مشکلی نداشتند. بعد از بازی که ملی‌پوشان با برانکو تمرین کرده و بازی را مساوی کردند، تیم ملی مقصر شد!

عابدینی بیاید و مرا اخراج کند

کی‌روش همچنین اظهار داشت: از آقای عابدینی که مرا تهدید کرده تصمیم اخراج مرا بعد از بازی با سوریه عملی می‌کنند، خواهش می‌کنم بیایند و امروز مرا اخراج کنند. منتظر ایشان در فدراسیون هستم.

دلایل جدایی ام از تیم ملی را گفتم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: چند روز قبل به دلایل شخصی و حرفه‌ای بنده به ریاست جدید فدراسیون توضیح دادم که چه دلایلی دارم برای جدایی از تیم ملی. تمامی ادله‌ها را برای ایشان توضیح دادم که شخصی و حرفه‌ای بود. آقای رئیس با کمال آرامش گفت همه چیز حل خواهد شد. اگر مشکلات حل نشده، از بنده نپرسید. بنده یک توافقی دارم و الان فدراسیون کاری دارد که باید انجام دهد.

فدراسیون بر خاکستر نشسته است

کی روش ادامه داد: تاج تلاش‌های متمادی و زیادی انجام می‌دهد که حاصل رشد و پیشرفت فدراسیون می‌شوند. فدراسیون بر خاکستر نشسته و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود. ما در کنار تاج، تلاش می‌کنیم تا زندگی خود را تحت‌تأثیر قرار دهیم، کار کنیم و باعث پیشرفت فوتبال ایران شویم. غیرقابل مدارا هستند برخی افراد که اطلاعی از شرایط ما ندارند می‌آیند و اظهارنظر می‌کنند.

بگوید پول کجاست و مرا اخراج کند

وی ادامه داد: عابدینی گفته است همه چیز را می‌داند و اینکه پول هست، اردو هست، بازی تدارکاتی هم هست و بنده هم قرار است اخراج شوم! حالا من منتظر هستم تا ببینیم پول کجاست و بعد مرا اخراج کنند. دقیقاً مثل اسدی که در چند ماه قبل مرا تهدید کرد. وقتی پدر ایشان (علی کفاشیان!) در فدراسیون بودند، تهدید کردند که بنده را اخراج کنند! دلایلی را آوردند که بنده نتوانستم تأثیری بر فوتبال ایران بگذارم و کاری انجام دهم. دقیقاً با همین صحبت‌ها و همین پیام‌ها گفتند مربیان سطح بالا و خوبی داریم و تمام بازیکنان جوان و دستاورد کادرهای ایرانی هستند و دقیقاً مثل صحبت‌های اسدی.

نوع صحبت کردن عابدینی شبیه به ترابیان است

کی‌روش در خاتمه تصریح کرد: آقای عابدینی هم می‌گوید کاری نکرده‌ام و واجد شرایط برای کار در فدراسیون و تیم ملی ایران نیستم. چون بعد از بازی با سوریه وقت دیدار با عابدینی را ندارم، می‌خواهم امروز حرف‌های او را بشنوم. ایشان گفته‌اند مسائلی هست که باید بگویم. این نوع صحبت کردن،‌ شبیه به حرف‌های ترابیان است. من منتظر عابدینی هستم که تا مسائلی که بعد از بازی با سوریه باید حل شود را بگوید.