به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه؛ رضا رحیمی در نشست ویژه بررسی توسعه زیرساخت‌های بازارچه مرزی سومار اظهار داشت: در هفته اخیر مدیریت ارشد استان بازدیدی از مجموعه بازارچه مرزی سومار داشت و در نشستی که در این رابطه در فرمانداری گیلانغرب برگزار شد موضوع توسعه زیرساخت‌های بازارچه سومار به عنوان مهم‌ترین مرز مبادلاتی کرمانشاه به بخش عربی عراق در دستور کار قرار گرفت.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: سومار با توجه به برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، مرز اصلی مبادلاتی استان کرمانشاه با بخش عربی کشور عراق محسوب می شود که بر همین اساس موضوع توسعه زیرساخت ها و همچنین رسمی شدن آن در دستور کار جدی مدیریت ارشد استان قرار دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی حداقل ۳۰۰ کامیون کالا در روز از این مرز کالا مبادله می‌شود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها شاهد افزایش میزان مبادلات خواهیم بود.

رحیمی همچنین به تلاش‌های مدیریت ارشد استان برای فراهم کردن زیرساخت ها برای تردد زوار از مرز سومار اشاره کرد و گفت: در اربعین امسال مدیریت ارشد استان با جدیت به دنبال فراهم کردن زمینه تردد زوار از مرز سومار بود اما طرف عراقی از ارائه تضمین‌های امنیتی لازم امتناع کرد.

رحیمی افزود: برنامه ریزی‌ها به شکلی صورت گرفته در تلاش هستیم از ابتدای سال آینده بسترهای لازم برای تردد معمول زوار از مرز سومار را فراهم کنیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه ایجاد فیبرنوری را یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه بازارچه مرزی سومار عنوان کرد و گفت: با ایجاد فیبرنوری می‌توان علاوه بر ایجاد یک سیستم مخابراتی امن و ‍‍پرسرعت برای مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف فعال در بازارچه، بسترهای لازم برای ‍پوشش کامل تلفن همراه و اینترنت پرسرعت برای زوار عتبات عالیات را نیز فراهم کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان یک نگاه توسعه‌گرا به منطقه دارد و فیبرنوری نیز با هدف توسعه زیرساخت‌های حوزه نفت، کشاورزی و سدسازی در این بخش مهم از نوار مرزی استان ایجاد می شود.

رحیمی افزود: با بررسی‌های کارشناسانه صورت گرفته مسیر قصرشیرین، نفت شهر به سومار مناسب ترین مسیر برای اجرای این خط تشخیص داده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون سد شرفشاه در دست اجراست و این سد مهم نیازمند زیرساخت‌های فیبرنوری می باشد. همچنین چاه‌های نفت در نفت شهر نیز می‌توانند از این امکان برای ایجاد یک خط ارتباطی مطمئن و امن بهره بگیرند و در آینده شاهد توسعه بیشتر این صنعت مهم در منطقه باشیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با ذکر این نکته که تلاش می‌کنیم تا ‍پایان این دوره از دولت تدبیر و امید این طرح بزرگ را اجرایی کنیم، ادامه داد: اجرای این طرح مهم نیازمند ۵ میلیارد تومان اعتبار است که در همین راستا تلاش می کنیم علاوه بر اعتبارات استانی از امکانات اعتباری مجموعه های استانی وزارت نیرو و وزارت نفت نیز بهره بگیریم.