اعزام ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران به مرزهای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی اسماعیلی در سفر به استان همدان و در دیدار با روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و انجمن های صنفی شرکت های مسافربری اظهار داشت: تاکنون جلساتی با حضور رئیس کمیته سوخت و حمل و نقل ستاد اربعین حسینی در راستای تامین تهمیدات لازم برای جابجایی زائران حسینی در مرزهای عراق برگزار شده است.

وی از فعالیت ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس در کشور خبرداد و افزود: در ایام اربعین حسینی برای جابجایی زائران حسینی به مرزهای عراق ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه اعزام می شود.

وی عنوان کرد: در ایام اربعین سال های اخیر شاهد عبور جمعیت بسیاری از زائران حسینی از مرز مهران برای ورود به عتبات عالیات بوده ایم به طوری که ناوگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال های گذشته ۲۰۰ هزار زائر را در مرز مهران جا به جا کردند.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در خدمت زائران حسینی قرار می گیرد، گفت: ۲۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به نقاط مختلف کشور در ایام اربعین خدمات رسانی می کنند.

حاجی اسماعیلی اظهارداشت: شرکت های مسافربری در ایام اربعین باید از پیش فروش بلیط و سرویس های دربستی به سایر نقاط خودداری کنند و تمام توان خود را برای جا به جائی زائران به کار گیرند.

وی ضمن تقدیر از دست اندرکاران حمل و نقل مسافر در استان همدان، اظهارداشت: این استان طی سال های اخیر خدمات شایسته ای به زائران حسینی داشته است و به همین منظور به عنوان استان معین ایلام معرفی شده و به طور قطع امسال در ارائه خدمات به زائران نقش بسزایی ایفا می کند.