به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال میزبان ۴۴۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان خواهیم بود که تاکنون حدود ۹۰ درصد آنان مراحل ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: سازماندهی معلمان استان نیز تاکنون انجام شده و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، مدارس گلستان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی کامل داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان درباره تأمین کتاب‌های درسی دانش‌آموزان نیز گفت: سهم استان از کتاب‌های درسی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار جلد است که تاکنون بیش از سه‌ونیم میلیون جلد کتاب به گلستان ارسال شده است.

نظری ادامه داد: از امروز، دهم شهریورماه، فرآیند ارسال کتاب‌های درسی به شهرستان‌ها آغاز می‌شود و پس از آن، کتاب‌ها از سوی شهرستان‌ها به مدارس انتقال خواهد یافت تا پیش از آغاز مهرماه در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که دانش‌آموزان در نخستین روز سال تحصیلی با کتاب‌های درسی خود در مدارس حاضر شوند و کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین با اشاره به موضوع سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان درون‌شهری اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه از طریق کمیسیون ماده ۱۸ شهرداری‌ها انجام شده و موضوع نرخ‌گذاری سرویس مدارس نیز در حال پیگیری است.

نظری با اشاره به اینکه امید است افزایش قیمت سرویس مدارس نسبت به سال‌های گذشته حداقلی باشد، افزود: بازگشایی مدارس یک جشن ملی است و باید با فراهم کردن شرایط مناسب، سال تحصیلی جدید را با نشاط و آرامش آغاز کنیم.