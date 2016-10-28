آثار بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه» متشکل از پیمان شریعتی، کوروش زارعی و علیرضا عاقل زاده هفت اثر را برای حضور در این رویداد معرفی کرد ک به شرح زیر است:
«آسمان برای تو می بارد» نویسنده: سید علی موسویان، کارگردان: علی برجی
«هانیه» نویسنده و کارگردان: فرید یوسف پور
«غریبه قریب» نویسنده و کارگردان: ابوالفضل حاج علی خانی
«زهیر» نویسنده و کارگردان: عباس هادیان
«یکی از آن همه» نویسنده و کارگردان: وحید نفر (مشروط)
«هناسه» نویسنده و کارگردان: محمد قاسمی (مشروط)
«بهشت گمشده» نویسنده وکارگردان: خسرو امیری (مشروط)
سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار میشود.
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