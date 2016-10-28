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۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۳۵

آثار بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه» اعلام شد

آثار بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه» اعلام شد

بخش مدافعان حرم سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» میزبان هفت اثر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مدافعان حرم سوگواره «خمسه»  متشکل از پیمان شریعتی، کوروش زارعی و علیرضا عاقل زاده هفت اثر را برای حضور در این رویداد معرفی کرد ک به شرح زیر است:

«آسمان برای تو می بارد» نویسنده: سید علی موسویان، کارگردان: علی برجی

«هانیه» نویسنده و کارگردان: فرید یوسف پور

«غریبه قریب» نویسنده و کارگردان: ابوالفضل حاج علی خانی

«زهیر» نویسنده و کارگردان: عباس هادیان

«یکی از آن همه» نویسنده و کارگردان: وحید نفر (مشروط)

«هناسه» نویسنده و کارگردان: محمد قاسمی (مشروط)

«بهشت گمشده» نویسنده وکارگردان: خسرو امیری (مشروط)

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3808561

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