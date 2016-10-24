معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی سومین سوگواره «خمسه»

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه خیابانی سوگواره «خمسه» متشکل از حسن وارسته، علیرضا استادی و محمود فرضی نژاد ۱۵ نمایش را برای حضور در این سوگواره نمایشی به شرح زیر معرفی کردند:
آب مرا قصه کرد. کارگردان: اکبر قهرمانی
خاطره مشترک. کارگردان: احمد صمیمی
من باید برم. کارگردان: پژمان شاهوردی
کابوس آینه. کارگردان: امیر علی بدلی
عرش تا فرش. کارگردان: علی رضا اردستانی
تمام آنچه می ماند. کارگردان: امیرحسین شجاعی جم
داعش خوانی. کارگردان: علی نوریان
نذر عمه زینب. کارگردان: حیدر رضایی
بازسازی کلاسیک ترین قتل. کارگردان: پیام عزیزی
عباس. کارگردان: سعید خیرالهی
نامه ای که هرگز نوشته نشد. کارگردان: حامد زارعان
پرندگان. کارگردان: فاطمه رادمنش
رونوشتی از بهشت. کارگردان: مهدی حبیبی
منشور عاشقی. کارگردان: احسان فلاحیان
این خاک جای پوتین نیست. کارگردان: مسعود براهیمی
بر بال فرشتگان کارگردان: ابوالفضل همراه (بخش ویژه)
سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار می شود.
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