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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی سومین سوگواره «خمسه»

معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی سومین سوگواره «خمسه»

بخش مسابقه تئاتر خیابانی سومین سوگواره هنرهای نمایشی «خمسه» میزبان ۱۵ اثر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه خیابانی سوگواره «خمسه» متشکل از حسن وارسته، علیرضا استادی و محمود فرضی نژاد ۱۵ نمایش را برای حضور در این سوگواره نمایشی به شرح زیر معرفی کردند:

آب مرا قصه کرد. کارگردان: اکبر قهرمانی

خاطره مشترک. کارگردان: احمد صمیمی

من باید برم. کارگردان: پژمان شاهوردی

کابوس آینه. کارگردان: امیر علی بدلی

عرش تا فرش. کارگردان: علی رضا اردستانی

تمام آنچه می ماند. کارگردان: امیرحسین شجاعی جم

داعش خوانی. کارگردان: علی نوریان

نذر عمه زینب. کارگردان: حیدر رضایی

بازسازی کلاسیک ترین قتل. کارگردان: پیام عزیزی

عباس. کارگردان: سعید خیرالهی

نامه ای که هرگز نوشته نشد. کارگردان: حامد زارعان

پرندگان. کارگردان: فاطمه رادمنش

رونوشتی از بهشت. کارگردان: مهدی حبیبی

منشور عاشقی. کارگردان: احسان فلاحیان

این خاک جای پوتین نیست. کارگردان: مسعود براهیمی

بر بال فرشتگان کارگردان: ابوالفضل همراه (بخش ویژه)

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3804373

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