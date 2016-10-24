معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی سومین سوگواره «خمسه»

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه خیابانی سوگواره «خمسه» متشکل از حسن وارسته، علیرضا استادی و محمود فرضی نژاد ۱۵ نمایش را برای حضور در این سوگواره نمایشی به شرح زیر معرفی کردند:

آب مرا قصه کرد. کارگردان: اکبر قهرمانی

خاطره مشترک. کارگردان: احمد صمیمی

من باید برم. کارگردان: پژمان شاهوردی

کابوس آینه. کارگردان: امیر علی بدلی

عرش تا فرش. کارگردان: علی رضا اردستانی

تمام آنچه می ماند. کارگردان: امیرحسین شجاعی جم

داعش خوانی. کارگردان: علی نوریان

نذر عمه زینب. کارگردان: حیدر رضایی

بازسازی کلاسیک ترین قتل. کارگردان: پیام عزیزی

عباس. کارگردان: سعید خیرالهی

نامه ای که هرگز نوشته نشد. کارگردان: حامد زارعان

پرندگان. کارگردان: فاطمه رادمنش

رونوشتی از بهشت. کارگردان: مهدی حبیبی

منشور عاشقی. کارگردان: احسان فلاحیان

این خاک جای پوتین نیست. کارگردان: مسعود براهیمی

بر بال فرشتگان کارگردان: ابوالفضل همراه (بخش ویژه)

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار می شود.