اردوغان: حضور نظامی ترکیه در مرز عراق افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از قصد آنکارا برای افزایش حضور نظامی این کشور در مرز عراق خبر داد.

اردوغان مدعی شد چنانچه نیروهای مردمی عراق (حشدالشعبی) حملات خود به شهر «تلعفر» در عراق را آغاز کنند، ترکیه قادر خواهد بود [به این حملات] واکنش نشان دهد.

گفتنی است که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان شهر تلعفر را ترکمن های عراقی تشکیل می دهند.

رئیس جمهور ترکیه به خبرنگاران گفت: «ما نیروهای نظامی خود را در بخش سیلوپی [در نزدیکی مرز عراق و سوریه] افزایش خواهیم داد». با این حال اردوغان تصدیق کرد که طرح حمله به این شهر عراق هنوز تأیید نشده است.

لازم به ذکر است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با دور ماندن ترکیه از عملیات نظامی برای آزادسازی موصل مخالف است و خواهان مشارکت ارتش ترکیه در این عملیات است.

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پیش از این نسبت به وقوع جنگ منطقه ای در صورتی که ترکیه بر باقی ماندن نیروهایش در خاک عراق و درخواست برای مشارکت در عملیات بازپس گیری موصل اصرار داشته باشد هشدار داده بود.

همچنین بغداد بارها از آنکارا خواسته است نیروهای خود در پایگاه بعشیقه در شمال شرقی موصل را از عراق خارج کند اما ترکیه تا کنون به این درخواست بغداد پاسخ مثبتی نداده است.